Rio Negro registra recorde nos primeiros dias de 2022, em Manaus

Manaus (AM) - O Rio Negro atingiu 24,16 metros, nesta quinta-feira (6), e quebrou o recorde de maior cota já registrada nos primeiros seis dias do ano. A marca bate os registros do mesmo período de 2021, a maior cheia da história, e de 2012, a segunda maior cheia.

Apesar de no mesmo período de 2012 e 2021 os centímetros diários terem sido maiores do que nesses primeiros dias, a cota de 2022 já ultrapassou as maiores cheias da história.

Em 2012, o número da medição estava em 21,06 metros. Já em 2021, a cota atingiu 21,89 nesse mesmo período, chegando aos 24,16 de 2022, apenas no dia 28 de janeiro.

Até a última quarta-feira (5), esse número só tinha ocorrido em 1994, quando o rio atingiu 23,91 metros e o segundo lugar era do ano de 1987, quando o nível das águas marcou 23,36 metros nesta mesma data.

O recorde gera uma preocupação sobre a possibilidade de o rio continuar a subir e trazer grandes prejuízos para as famílias que moram as margens do Rio Negro, causa uma cheia histórica maior ou igual a do ano de 2021, que chegou a 30,02 em junho.

Prefeitura realiza ações de prevenção

A previsão sobre a cheia deste ano é de que será a maior da história, ultrapassando até a cota do rio Negro de 2021. Pensando nisso, a Prefeitura de Manaus já realiza uma série de prevenções que buscam minimizar os efeitos da cheia de 2022 nas famílias afetadas.

Como parte do plano emergencial, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) realizaram uma ação na rua Barão de São Domingos, no entorno da Feira da Manaus Moderna, e se estenderão às demais ruas da área central.

As equipes atuam com agilidade na desobstrução das redes de drenagem e das galerias de águas pluviais e da dragagem dos igarapés.

“Estamos trabalhando em parceria com os 17 distritos de obras, mas temos priorizado o histórico de ponto de maior alagamento durante o período de cheia do rio, no Centro”, ressaltou Marcos Rotta, prefeito em exercício e titular da Seminf.

De acordo com o Rotta, as equipes irão se adiantar na construção de pontes de madeira no centro da cidade, a exemplo do que foi feito no ano de 2021, para facilitar o acesso às pessoas que moram nos locais onde as probabilidades de alagamento são maiores.

