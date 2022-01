Homem não aceita fim de namoro e coloca fogo na casa da ex, em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma mulher, moradora do bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, perdeu tudo, após o ex-namorado colocar fogo na casa onde ela morava, situada na rua Coreia do Norte, no bairro Mauazinho. O crime ocorreu na madrugada do dia 1º de janeiro deste ano, mas ganhou repercussão nesta quinta-feira (6).

Vídeos de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito chegou ao imóvel e, ao constatar que não havia ninguém em casa, pulou o muro, pegou um galão de gasolina e causou o incêndio criminoso.

O motivo do ato, segundo a vítima, foi o fato do homem não aceitar o término do relacionamento.

"Eu estava na igreja quando vieram me avisar que a minha casa estava pegando fogo. Os bombeiros demoraram muito. Então, foram os próprios vizinhos que apagaram jogando água de todos os lados. Agradeço a Deus por eu não estar em casa", relatou a moradora em entrevista à uma rede de televisão local.

A vítima afirmou que já havia percebido o comportamento do homem em observar a residência dela, mas não imaginava que ele iria colocar fogo no local. A vítima perdeu vários móveis e precisou se mudar para a casa de vizinhos.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma medida protetiva foi expedida para que o suspeito não se aproxime da mulher.

Veja o vídeo do momento do incêndio:

