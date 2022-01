Cemitérios Santa Helena e São João Batista passam por reforma

Os recursos para as reformas são oriundos de emenda parlamentar | Foto: D’Castro/ Semulsp

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus garantiu, nesta quinta-feira (6), a reforma de mais dois cemitérios em Manaus: o Santa Helena, na rua Jerônimo Ribeiro, bairro São Raimundo, e o São João Batista, na avenida Álvaro Maia, Nossa Senhora das Graças.

As ordens de serviço foram assinadas pelo titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis, para o início dos trabalhos.

A expectativa é de que as obras sejam concluídas em até 90 dias e que até o final da semana todas as ordens de serviços dos dez cemitérios da área urbana e rural de Manaus sejam entregues.

" Esta é a sexta ordem de serviço que estamos entregando. Agora, vamos acompanhar os trabalhos e, nesta sexta-feira (7), entregaremos as ordens de serviço nas áreas rurais de Manaus. Este é o compromisso do prefeito David Almeida: dar dignidade para as pessoas que estão enterradas nos cemitérios, às famílias e aos trabalhadores dos cemitérios. " Sabá Reis, titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp)

O diretor dos cemitérios da Semulsp, Raimundo Nogueira, destacou que é com grande felicidade que os servidores dos cemitérios receberam a notícia das reformas.

" A partir dessas reformas, os cemitérios vão ter cara de cemitério. Antes, eles eram desprezados pela outra gestão. E os servidores agradecem muito por essa atitude do prefeito David e do secretário Sabá Reis. " Raimundo Nogueira, diretor dos cemitérios da Semulsp

Todos os cemitérios públicos receberão melhorias com obras de construção e reformas de seus prédios administrativos, capelas e muros.

Os recursos para as reformas são oriundos de emenda parlamentar.



Ao longo da semana, Sabá Reis já entregou seis ordens de serviço: no cemitério Santo Alberto, na Colônia Antônio Aleixo; São Francisco, no Morro da Liberdade; Nossa Senhora da Piedade, no bairro Tarumã; Nossa Senhora da Aparecida, no bairro Ponta Negra; Santa Helena, no bairro São Raimundo, e São João Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças.

Leia mais:

Secretário Sabá Reis assina ordem de serviço para reforma de cemitério

Equipes da Semulsp atuam em áreas afetadas pela chuvas em Manaus