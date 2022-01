Planejamento urbano da Prefeitura passa de 44 mil atendimentos

O atendimento presencial no Implurb ainda segue suspenso em razão das restrições da pandemia. | Foto: Arquivo/Implurb

Manaus (AM) - De janeiro a dezembro de 2021, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), realizou uma média de 3.726 atendimentos por mês, ou 124 demandas por dia relacionadas a licenciamentos, certidões, alvarás e denúncias.

Foram exatamente 44.723 atendimentos recebidos, com 3.576 somente no mês de dezembro.

Em todo o ano, a autarquia recebeu 32.873 e-mails, quase 11 mil ligações e fez a formalização, no modo remoto, de 4.879 processos.

No mês passado, foram 2.422 e-mails, 985 atendimentos por telefone e 454 processos formalizados.



Nesse atendimento, estão processos, orientações, despachos, envio de documentação, entre outros procedimentos para o requerente ter acesso aos serviços da autarquia.

O atendimento presencial no Implurb ainda segue suspenso em razão das restrições da pandemia.

O requerente deve enviar por e-mail o requerimento padrão, que é encontrado no site do Implurb ( www.implurb.am.gov.br ), com os documentos necessários em formato PDF.

No site existe um tutorial de como enviar a documentação.

Processos de solicitação de Certidões de Informação Técnica (CIT), alvarás de construção, certidões de Habite-se, desmembramentos, entre outros serviços do órgão continuam sendo atendidos com formalização por meio eletrônico pelo e-mail [email protected] .

A Gerência de Atendimento (Geat) está funcionando internamente, por escalas, no horário de 8h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, atendendo pelo número (92) 3625-5068.

Formalizações de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões estão entre os serviços prestados pelo Implurb.

A Diretoria de Operações (Diop) também está funcionando todos os dias, com escala e online, dando suporte aos setores técnicos.

Contatos com o setor podem ser feitos pelo (92) 3625-2847 e pelo e-mail [email protected] .

Em caso de pagamentos de taxas, elas são emitidas pela Gerência de Cálculo (GCA) e enviadas para o interessado.

Após o comprovante ser recebido e o pagamento processado, o processo segue a tramitação e liberações necessárias.

Fiscalização

No Implurb, foi montado um serviço de plantão para as fiscalizações de obras e postura para casos mais urgentes.

Denúncias sobre obras irregulares e afins são atendidas após formalização enviando e-mail para os e-mails [email protected] ou [email protected] .

Contatos do Implurb:

GEAT – GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Telefone: (92) 3625-5068, somente de segunda a sexta-feira, de 8h as 13h, para agendamento prévio.

E-mail: [email protected]

GCA – CÁLCULO E ARRECADAÇÃO

[email protected]

DISQUE-ORDEM E DENÚNCIAS

Todas as denúncias e reclamações serão formalizadas tão somente via e-mail [email protected] e [email protected] .

