Governo do Amazonas entregará mais três espaços públicos de lazer

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas entregará, até a primeira quinzena de fevereiro, mais três espaços públicos de lazer e esporte revitalizados, em Manaus.

As obras são referentes à Arena Passarinho e ao Campo da Baixada Fluminense, na zona norte da capital, e ao Campo do Buracão, na zona oeste.

As revitalizações estão sendo concluídas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

De acordo com o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima, o pacote de obras voltado a esses espaços de socialização e prática desportiva é um dos grandes projetos do Governo do Estado.

" O governador Wilson Lima acredita na prática do esporte como ferramenta da inclusão social. E, a partir dessa crença, a Faar (Fundação Amazonas de Alto Rendimento), que é o braço do esporte do Governo, e a Seinfra, que é o braço da engenharia de obras do Governo, idealizaram, junto ao governador, essa mudança em boa parte das praças esportivas de Manaus. " Carlos Henrique Lima, titular da Seinfra

Espaços

Localizada na avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro Colônia Terra Nova, a Arena Passarinho está com 50% das suas obras concluídas.

O espaço está recebendo revitalizações dos campos de futevôlei e futebol, da praça e do playground, além da construção de um segundo espaço para a prática de futevôlei, instalação de academia ao ar livre, pintura geral, drenagem, sistema de drenagem, recuperação de alambrados e portões, instalações elétricas (iluminação em LED) e calçadas.



A previsão é que a arena seja entregue ainda este mês.

" A revitalização é geral e vai contemplar todo o espaço.Além dessa parte física, também trará iluminação, nós vamos demarcar a pista da calçada, para fazer caminhada. Isso é para passar à população um espaço para que tenha uma melhor qualidade de vida. " Sandro Ramalho, engenheiro da Seinfra

Situado na avenida Guaranás, no Cidade Nova, o Campo da Baixada Fluminense está na reta final de revitalização, com 90% da obra concluída.

O local ganhará construção de quadra de futvôlei e de uma praça, instalação de equipamento de musculação, pintura geral, novo gradil, recuperação de alambrados e portões, instalações elétricas (iluminação) e de chuveiros, além de ter seu campo principal, de futebol, revitalizado.

A finalização também está prevista para este mês de janeiro.



Para o engenheiro da Seinfra, Sandro Ramalho, o investimento do Governo do Amazonas no resgate desses espaços é importante para dar opção de lazer à comunidade geral.

" Tirar ela [a comunidade] da ociosidade da mente e, assim, praticar uma atividade física, que é recomendado por todos. Atividade física e uma boa alimentação são a base de uma boa saúde. " Sandro Ramalho, engenheiro da Seinfra

Zona oeste

Com 50% de sua obra finalizada, o Campo do Buracão, no bairro Lírio do Vale, está recebendo pintura geral; novo gradil (e recuperação do hoje existente); recuperação de alambrados, portões e poço artesiano; instalações elétricas (iluminação) e de chuveiros; execução de calçadas; instalação de bomba e quadro de bomba; e nova caixa d’água.

Os serviços deverão ser concluídos até a primeira quinzena de fevereiro.



Recorde

O secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, chamou atenção para o recorde de obras entregues por Wilson Lima, desde que o governador tomou posse, ainda em 2019.

" O governador Wilson Lima entregou, somente através da Seinfra, 159 obras em três anos. Isso é um recorde de obras entregues por um governador durante o seu mandato. Entregar 159 obras em três anos é como entregar uma obra a cada semana. Isso, para a gente, é um orgulho, um orgulho para o governo e um orgulho para o governador Wilson Lima. " Carlos Henrique Lima, secretário da Seinfra

