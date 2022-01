Metas 2022: Por que largar o cigarro de sua vida? entenda

No estado, as últimas estimativas da Fundação Centro de Controle de Oncologia do estado do Amazonas (FCecon) indicam 320 novos casos de câncer de pulmão | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com o início de 2022, as metas deste ano começam a ser projetadas. A vontade de diminuir ou parar o consumo de cigarro e seus derivados neste mês de janeiro aparece na lista de objetivos de muitas pessoas, afinal estudos apontam os diversos problemas que o cigarro pode trazer para a saúde, como a relação do consumo de cigarro na pandemia. No estado, as últimas estimativas da Fundação Centro de Controle de Oncologia do estado do Amazonas (FCecon) indicam 320 novos casos de câncer de pulmão, sendo a maioria por tabaco.

Entre as pessoas que estabeleceram para o início deste ano eliminar o tabaco de seu cotidiano é o estudante Lucas Bandeira, de 21 anos. O consumo de cigarro por parte de Lucas começou aos 18 anos em sua festa de aniversário.

"No dia um amigo de um amigo meu levou um maço de cigarro. Eu nunca tinha experimentado e acabei achando legal o pessoal fumando e nesse momento pensei em experimentar e sentir como é o gosto. Me ensinaram como se usava e eu comecei a gostar e comecei a usar todo final de semana que eu saia", diz o estudante.

Segundo o Lucas, um dos principais motivos que o levaram a deixar de consumir a droga foi a questão da saúde. "Eu pratico esportes e eu gosto de jogar basquete e fazer exercícios na academia. Mas, dava para ver que meu rendimento estava caindo. Então, é muito ruim subir as escadas e ficar cansado e ofegante em atividades simples do dia a dia, sendo um fator muito importante para eu parar", afirma Lucas.

Outro fator para largar o cigarro neste ano de 2022 é a desaprovação dos amigos. Muitos diziam para o Lucas que o cheiro era forte e incomodava.

"Ficava um cheiro ruim no ambiente e o gosto do cigarro ficava na boca por uns 2 dias. Outra coisa que incomodava é que minha boca ficava uns dois dias sem sentir gosto de nada e esse foi um dos principais motivos para eu parar de usar", explica Lucas.

Os males do cigarro

Assim como o Lucas, um dos principais motivos para a disposição de muitos fumantes largarem a droga é em razão do tabaco causar várias doenças para o ser humano. Conforme o Inca, cerca de 50 doenças estão associadas ao uso da droga, que pode resultar em câncer de pulmão, doenças cardiovasculares, enfisema pulmonar, bronquite crônica e entre outras que mais matam brasileiros.

O reconhecimento do tabagismo como uma doença crônica é devido à dependência a nicotina inserida nos produtos à base de tabaco. Nesse sentido, o tabagismo está inserido na Classificação Internacional de Doenças (CID10) da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Além disso, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca) do Ministério da Saúde o tabagismo também é classificado como um causador de sensações psicoativas, integrando o grupo de transtornos mentais e de comportamento.

De acordo com o estudo da organização voluntária American Cancer Society, as substâncias presentes no tabaco são altamente tóxicas e podem chegar a cerca de sete mil elementos presentes na fumaça, além de 69 delas serem cancerígenas, o que o torna nocivo à saúde. Entre as substâncias mais conhecidas, o fumante inala alcatrão e monóxido de carbono, além de outras radioativas como polônio 210 e o cadmio, metal encontrado em baterias de carros.

Pandemia e tabagismo

Para a Organização Mundial da Saúde o tabagismo é categorizado como uma epidemia mundial, ou seja, uma pandemia. O órgão também aponta a doença como a principal causa de morte que poderia ser evitada. Além do tabagismo como uma doença pandêmica, outra pandemia também preocupa a todos mundialmente: o novo coronavírus e suas variantes.

Contudo, dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) acendem um alarme sobre o número de casos de fumantes no Brasil. Segundo o levantamento, das pessoas que continuam fumando cigarro, 34% dizem que aumentaram o consumo da droga durante a pandemia. Entre as causas para o crescimento do uso de cigarros, a fundação faz relação com a saúde mental prejudicada no decorrer dos dois últimos anos da pandemia da Covid-19.

Esse aumento do consumo de cigarro também coloca o tabagista em grupo de risco ao entrar em contato com o novo coronavírus. O estudo da Sociedade Paulista de Pneumologista Tisiologista revela que os fumantes têm 45% mais chances de adquirir um quadro grave de Covid-19 se forem infectados pela doença.

Programa de tratamento ao fumante

No Amazonas, os principais casos de câncer são causados pelo tabagismo, que pode ocasionar mais de dez tipos de câncer. Conforme a previsão do Inca, cerca de 320 pessoas podem desenvolver um quadro de câncer de pulmão, sendo 190 em homens e 130 em mulheres, para cada ano de 2020 e 2021.

O último dado da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas - Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) sobre o registro de mortes de câncer de pulmão do estado mostra que em 2021, cerca de 218 pessoas morreram de câncer de pulmão no estado. Já em 2020, houve aproximadamente 268 vítimas da doença.

Para enfrentar os casos de tabagismo e evitar mais vítimas do câncer de pulmão, foi realizado o 4º Encontro de Egressos do Programa de Tratamento ao Fumante pela Prefeitura de Manaus, em agosto de 2021.

Uma das participantes do programa, a aposentada Rozilene de Araújo Rossetti, de 54 anos, considera que a ação é de grande ajuda para as pessoas que decidiram largar o cigarro.

“É legal porque a gente encontra muitas pessoas que deixaram de fumar, com depoimentos diferentes, e que agora têm outra vida. É inspirador e ajuda a não voltar ao cigarro. Meu filho procurou o serviço na UBS Sálvio Belota e também deixou o cigarro, assim como outras amigas, porque o serviço ajuda muito. Na época, o cigarro já estava prejudicando a minha saúde, mas encontrei bastante apoio na UBS e parei de fumar ”, afirmou Rozilene.

Já a dona de casa Walcilene Bandeira, de 57 anos, moradora do bairro Cidade Nova, explica que começou a usar o cigarro aos 21 anos. Atualmente, Walcilene não consome mais o cigarro, graças ao apoio que recebeu da atividade no Ambulatório.

“Não tinha força de vontade para deixar de fumar sozinha. Em 2014, procurei a unidade de saúde e encontrei todo o apoio da equipe, que foi maravilhosa. Parei de fumar no dia 29 de março de 2014, nesse dia fumei de manhã e à tarde tive consulta com o psicólogo, e depois participei da atividade no Ambulatório, e nunca mais coloquei um cigarro na boca. A equipe da UBS contribuiu muito para isso, e eu ganhei mais energia e saúde”, garantiu Walcilene.

