Caminhão desgovernado atinge casa e deixa mulher ferida em Manaus

Uma mulher ficou ferida no acidente | Foto: César Gomes

Manaus (AM)- Um grave acidente envolvendo um caminhão desgovernado, destruiu o muro de uma casa, atingiu dois carros e deixou a dona de casa Gracilene Ramos Palheta, de 46 anos, ferida na comunidade Val Paraíso, zona Leste de Manaus.



O caso aconteceu na rua Salva, na manhã deste sábado (8), quando o veículo de uma empresa de bebidas subia a ladeira. Após o motorista perder o controle, o caminhão desgovernado atingiu um veículo modelo Gol, de cor preta, que bateu no muro da casa de Gracilene, deixando a mulher gravemente ferida.

O caminhão chegou, ainda, a atingir um outro veículo modelo Golf, de cor prata, que estava estacionado na frente de outra moradia da rua.

Desesperos, vizinhos e familiares da mulher chamada o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), que removeu Gracilene debaixo das ferragens do Gol e foi encaminhada ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, também na zona Leste de Manaus.

A perícia também esteve no local | Foto: Cesar Gomes

"Queremos que nossa mãe seja atendida, porque ela é o pilar da nossa casa e temos um bebê especial, que é filho da minha irmã. Não aceitamos isso. A empresa tem que ver nossos direitos, porque ela está com as pernas quebradas no hospital e o o sangue da minha mãe no asfalto", disse um dos filhos de Gracilene, visivelmente abalado.

A perícia também esteve no local e deve investigar o que levou o caminhão a perder o controle.

Veja a transmissão do caso:

Leia mais:

Acidente entre caminhão e carro deixa homem ferido em Manaus

Vídeo: motorista não vê frentista agachado e passa por cima do rapaz