Amazonas registra 426 novos casos de Covid-19 neste sábado

Na capital do Estado, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (7), foi registrado 1 sepultamento pela Covid-19 | Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus (AM)- A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 644, informa o diagnóstico de 426 novos casos de Covid-19, totalizando 435.384 casos da doença no Estado.

Conforme o boletim, foi confirmado 1 óbito pela Covid-19, ocorrido na sexta-feira (7), elevando para 13.844 o total de mortes.

Na capital do Estado, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na sexta-feira (7), foi registrado 1 sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 2.231 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 0,51% dos casos confirmados ativos.

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus, há 68 pacientes, sendo 38 em leitos clínicos (2 na rede privada e 36 na rede pública) e 30 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (3 na rede privada e 27 na rede pública).

Há ainda outros 8 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 3 estão em leitos clínicos na rede privada e 5 estão em UTI (1 na rede privada e 4 na rede pública).

No boletim consta, também, que há outros 23 pacientes internados, em leitos clínicos, com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do Estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).

Dos 435.384 casos confirmados no Amazonas até este sábado (8), 207.289 são de Manaus (47,61%) e 228.095 do interior do Estado (52,39%).

A capital, Manaus, tem 267 novos casos confirmados. No interior, os 21 municípios que têm casos novos registrados são: Carauari (98), Caapiranga (15), Borba (7), Coari (4), Humaitá (4), Jutaí (4), Canutama (3), Iranduba (3), Itapiranga (3), Manacapuru (3), Barreirinha (2), Beruri (2), Itacoatiara (2), Santo Antônio do Içá (2), Boa Vista do Ramos (1), Careiro (1), Lábrea (1), Manicoré (1), Presidente Figueiredo (1), São Sebastião do Uatumã (1) e Tefé (1).

Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.516 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.328. Ocorreu um novo óbito em Manacapuru.



Leia mais:

OMS aponta que 2022 pode marcar o fim da fase aguda da Covid

Amazonas não teve registro de mortes por Covid