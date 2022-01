Mulher morre em acidente de moto após voltar de festa em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - E as estatísticas de vítimas fatais em acidentes de trânsito continuam crescendo na capital amazonense. Uma mulher, identificada como Fabíola, de 35 anos, morreu após cair de uma moto e bater a cabeça em uma calçada na avenida Buriti, nas proximidades da Bola da Suframa, no Distrito Industrial, na manhã desta segunda-feira (10). Além dela, um homem também estava na moto e ficou ferido.

Fabíola estava vindo de uma festa em uma motocicleta com um homem na garupa, quando os dois foram fechados por um carro. A motorista se assustou e acabou se desequilibrando no veículo e o casal caiu. Os dois estavam sem capacete.

Ao cair, ela bateu a cabeça na calçada e morreu. O homem ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde da capital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O passageiro apresentava sinais de embriaguez e contou os detalhes do acidente para os policiais que estivam no local. Não há informações se ela estava embriagada.

O acidente aconteceu no mesmo local onde o gari Domingos Santana da Silva, de 35 anos , morreu após um micro-ônibus, "Amarelinho", capotar em cima dele. O caso aconteceu no dia 20 de dezembro.

