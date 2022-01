Voo da Azul faz pouso de emergência em Manaus após turbina pegar fogo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um voo da Azul que saiu de Manaus com destino a Recife precisou retornar à capital amazonense e fazer um pouso de emergência após uma das turbinas do avião pegar fogo, na madrugada desta segunda-feira (10).

A jornalista Cleo Pinheiro era uma das pessoas que estavam no avião. Ela fez um relato do que aconteceu em um vídeo no Instagram.

"Minutos depois da decolagem, simplesmente, a turbina direita do avião começou a pegar fogo. Eu vi, eu estava na janela, fiquei paralisada. E começou o desespero, o fogo aumentou e depois foi diminuindo. Depois de uns minutos, o piloto falou com os passageiros informando que tinha acontecido um problema com a aeronave e que iria voltar para o aeroporto de Manaus. Isso durou uns 45 minutos, a gente sobrevoando a cidade, acredito que ele estava aguardando autorização para pousar", relatou a jornalista.

Ainda conforme Cleo Pinheiro, o avião estava lotado, incluindo várias crianças. "Uma idosa passou mal na fileira atrás de mim. Foi uma situação muito terrível. Estou muito grata a Deus, pois achei que ia morrer, que era o fim. Foi uma experiência terrível, a gente ficou de frente com a morte. No final, após o pouso, o piloto foi aplaudido", disse.

Os passageiros informaram que foram acomodados em outros voos da própria companhia e devem embarcar para os seus destinos ainda nesta segunda-feira (10).

Em nota, a Azul informou que, por questões técnicas, o voo AD2649 (Manaus-Recife) precisou retornar ao aeroporto da capital amazonense.

"A companhia ressalta que prestou toda a assistência necessária a seus Clientes, conforme previsto na resolução 400 da Anac, e os reacomodou nos próximos voos da companhia partindo de Manaus. A Azul lamenta eventuais aborrecimentos causados e reforça que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações", diz a nota.

