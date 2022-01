Prosamin+ inova com reflorestamento de áreas degradadas

Serão plantadas 10.362 mudas no reflorestamento e 2 mil no paisagismo feito ao longo dessas intervenções | Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas vai priorizar o reflorestamento de áreas degradadas e ampliar o espaço verde, no novo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus e Interior (Prosamin+).

A nova etapa do programa, que já tem financiamento de US$ 80 milhões aprovados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e US$ 30 milhões de contrapartida do Governo do Amazonas, terá pelo menos 172 mil metros quadrados de área reflorestada e de paisagismo, utilizando espécies nativas da região.

De acordo com o coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), engenheiro civil Marcellus Campêlo, isso representa cerca de 39% da área total de 445.596,31 m² que abrange todo o envoltório de obras de intervenção urbanística ao longo do Igarapé do 40, entre a avenida Rodrigo Otávio, na área conhecida como Manaus 2000, no bairro Japiim, zona sul, e a comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, na zona leste.

De acordo com o projeto, serão plantadas 10.362 mudas no reflorestamento e 2 mil no paisagismo feito ao longo dessas intervenções.

Os espaços verdes serão uma das marcas do projeto, mas o Prosamin+ compreenderá ainda a canalização do igarapé, obras viárias, sistema de coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana, ciclovias, construção de conjuntos habitacionais, de parques e praças, de quadras poliesportivas, de equipamentos públicos e pontos comerciais, além do reassentamento de 2.580 famílias que moram em áreas sob risco de alagação e desabamento.

Marcellus Campêlo explica que o reflorestamento urbano é um dos diferenciais inseridos no novo projeto que justificaram a mudança de nome do programa de Prosamim para Prosamin+.

Nas etapas anteriores, diz ele, o plantio de árvores estava reservado à parte paisagística e nas áreas trabalhadas era feita a criação de solo para dar local às obras como parques urbanos, conjuntos residenciais, praças, entre outros equipamentos públicos.

Recentemente, entre 2019 e 2020, a UGPE fez uma experiência bem-sucedida de reflorestamento em um trecho do Prosamim III, na área conhecida como Bariri, zona oeste, onde foram plantadas 486 mudas nativas, que serviram de ensaio para o novo projeto.



" Quando nos deu a missão de dar continuidade ao programa, o governador Wilson Lima pediu que melhorássemos naquilo que fosse necessário, e uma dessas inovações foi contemplar o reflorestamento no projeto completo. " Marcellus Campêlo, engenheiro civil coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE)

Campêlo acrescenta ainda que, além de ambientalmente correto, é mais econômico quando se troca obra que exige criação de solo por reflorestamento.

" Nos projetos anteriores apenas se criavam solos novos para poder construir os equipamentos públicos nos locais. Para se criar solo novo tem que retirar o material imprestável e levar para outro lugar, depois fazer terraplenagem e fazer a obra, o que tem um custo alto. Quanto mais a gente puder evitar a criação de solo novo, mais economia terá a obra. " Marcellus Campêlo, engenheiro civil coordenador da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE)

Seguindo a lógica, dois dos parques habitacionais serão construídos em áreas já desapropriadas pelo Governo do Estado, onde também não mais será preciso trabalhar a criação de solo.

Isso também desonera o custo da obra e permite o uso dos locais onde eles seriam erguidos para reflorestamento.



Desenvolvimento sustentável

O subcoordenador ambiental da UGPE, engenheiro florestal Otacílio Cardoso Júnior, afirma que o novo Prosamin+ está mais conectado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) na questão ambiental.

O reflorestamento, segundo ele, traz inúmeros benefícios, como a diminuição de gás carbônico (CO2) na atmosfera, atuando contra o aquecimento global, melhora o microclima local, cria ambiente favorável à fauna local, melhora a permeabilidade do solo, evitando erosões, e contribui, de uma forma geral, com a melhoria da qualidade de vida no entorno.





" Além disso, a gente envolve a comunidade com o verde e as questões ambientais. " Otacílio Cardoso Júnior, engenheiro florestal subcoordenador ambiental da UGPE





O reflorestamento se distribuirá em duas áreas de intervenção do Prosamin+.

A primeira delas, na comunidade da Sharp, é maior, medindo 318.511,75 m². Nesse local, a área de reflorestamento será de 100.891,19 m², o equivalente a 31,68% da obra, onde serão plantadas 9.277 mudas de árvores nativas e serão feitos 33.955,80 m² de paisagismo com a plantação de 1.162 mudas.

A segunda área na região da Manaus 2000, tem 127.084,56 m², onde serão reflorestados 9.413,56 m² (7,41% da área), com 1.085 plantas de espécies nativas.

Além disso, serão feitos 28.404,75 m² de paisagismo, com a plantação de 807 mudas.

Corredor verde

A ideia, conforme o projeto, é criar uma conectividade com fragmentos de florestas existentes, um deles a área de Proteção Ambiental (APA) Manaós, pertencente à Universidade Federal do Amazonas (Ufam), considerada o terceiro maior fragmento de área verde urbana do mundo.

" Essa conectividade propicia melhoria do clima, beneficia a vida silvestre local e contribui para melhorar a qualidade de vida na região. " Otacílio Cardoso Júnior, engenheiro florestal subcoordenador ambiental da UGPE

Leia mais:

Prosamin+ vai gerar até 11 mil empregos no Amazonas

Governo do AM avança na licitação para a construção do Prosamin+