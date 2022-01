Vacinação contra Covid-19 será realizada em supermercados de Manaus

| Foto: Arquivo Semcom

Manaus (AM) - O governador do Amazonas Wilson Lima anunciou, na manhã desta terça-feira (11), que a vacinação contra a Covid-19 também passará a contar com pontos fixos em supermercados de Manaus. A nova estratégia de vacinação inicia na próxima quinta-feira (13).

"Já temos 10 supermercados que já se colocaram à disposição para ceder esses espaços às equipes da prefeitura e do Estado. Esses pontos irão funcionar de 9h às 20h e pretendemos atingir a maior quantidade possível de pessoas vacinadas. Faço um alerta para que todas as pessoas tomem suas primeiras, segundas e terceiras doses", disse Wilson Lima.

O governador também destacou que há uma epidemia em todos os estados de influenza e a coinfecção, quando a pessoa adquire gripe e Covid-19 ao mesmo tempo.

"É um grande desafio aos profissionais da área de saúde. Estamos monitorando todas essas situações para entender a movimentação na curva de casos e internações. Já estamos mobilizando algumas estruturas caso tenhamos um aumento ativo aqui na capital para atendermos quem possa ter eventualmente um agravo pela Covid-19", afirmou o governador.

O secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, disse que o Amazonas ainda não apresenta a transmissão comunitária da nova variante Ômicron, mas alertou que isso deve ocorrer nos próximos dias. Ele destacou que a população precisa fazer sua parte para evitar um aumento rápido do número de casos. Há 22 casos confirmados da nova variante.

“Nós vimos aí quatro ou cinco festas clandestinas serem fechadas, ninguém de máscara. Então a sociedade também precisa fazer a sua parte, cumprir as normas sanitárias, porque a transmissão ocorre na sociedade”, disse o secretário.

A secretária de Saúde da Prefeitura de Manaus, Shádia Fraxe, destacou que a rede municipal está preparada para realizar os atendimentos à população. “A prefeitura ampliou o horário de atendimento de 42 unidades, alguns até 21 horas e outros até 18 horas para dar oportunidade para que as pessoas que trabalham possam ir até uma unidade básica de saúde”, frisou.

As pessoas que testaram positivo para Covid-19 e apresentam sintomas leves devem procurar as unidades de saúde municipais, orientou a secretária. “Reforçamos também as orientações para que não sobrecarregue as unidades do Estado”, disse.

Casos de Ômicron no Amazonas

Na segunda (10), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), confirmou, nesta segunda-feira (10), a identificação de mais 21 casos de infectados com Covid-19 pela variante Ômicron, totalizando 22 casos no Amazonas.

A identificação dos 21 casos foi emitida por relatório pelo Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia). O instituto realiza o sequenciamento genético identificando a linhagem do novo coronavírus, a partir das amostras coletadas nas unidades de saúde do Amazonas, incluindo os postos de testagens nas três portas de entrada do Amazonas (Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Porto de Manaus e Terminal Rodoviário Eng. Huascar Angelim).

