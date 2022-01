AM confirma mais quatro casos de coinfecção por Covid-19 e Influenza

Comunicado de risco foi emitido pela FVS-RCP | Foto: Kássio Moraes/ FVS-RCP

Manaus (AM) - Mais quatro casos de coinfecção por Covid-19 e Influenza (H3N2) foram registrados no Amazonas, totalizando seis o número de casos no estado. Os dados foram divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), nesta terça-feira (11).

A confirmação ocorreu após realização de exames RT-PCR, com amostras processadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM). Um comunicado de risco foi emitido pelo Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas (Cievs-AM), coordenada pela FVS-RCP, ao Cievs nacional.

Os quatro casos foram identificados após testagem de detecção de Covid-19 realizada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. São residentes em Manaus e apresentaram sintomas leves ou foram assintomáticos. A Vigilância em Saúde do Amazonas está monitorando os quatro casos e orientou o isolamento dos pacientes por 14 dias, com telemonitoramento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus).

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca que a coinfecção é a junção do novo coronavírus (SARS-CoV-2) com a linhagem H3N2 da Influenza A. “É importante ressaltar que essa coinfecção, popularmente conhecida como flurona, não se trata de um novo vírus, mas sim o fenômeno de uma pessoa ser infectada por dois vírus simultaneamente”, afirma.

Na quinta-feira (6), a FVS-RCP emitiu outro Comunicado de Risco informando dois casos da coinfecção, em Manacapuru e Manaus. A coinfecção por Covid-19 e Influenza foi relatada em Israel e notificada no fim de dezembro de 2021. No Brasil, já foram confirmados casos em vários estados e no Distrito Federal.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, o que inclui o monitoramento e notificação relativo à Covid-19 ao Ministério da Saúde por meio do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas (CIEVS-AM) coordenado pela FVS-RCP.

A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus. Os contatos telefônicos da FVS-RCP são (92) 2129-2500 e 2129-2502.

Leia mais:

Isolamento de pacientes com covid-19 é reduzido para 7 dias

Sobe para 22 o número de casos da Ômicron registrados no Amazonas