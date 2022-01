"Ômicron ainda vai mostrar para o que veio", diz secretário do AM

Samad afirma que o Amazonas ainda não apresenta a transmissão comunitária da nova variante, mas alertou que isso deve acontecer nos próximos dias | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A variante Ômicron já chegou no Amazonas e se tornou a principal preocupação das autoridades de saúde do estado.

Com 22 casos registrados no Amazonas, de acordo com o último boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o secretário de saúde do Amazonas, afirma que a variante é imprevisível.

" Eu não tenho dúvida que a Ômicron ainda vai mostrar para que veio. Nós estamos apenas no início desse ataque da nova variante. Para gente trabalhar com o previsível não é difícil, o problema é trabalhar com o imprevisível. " Anoar Samad, Secretário de saúde do Amazonas

Samad afirma que o Amazonas ainda não apresenta a transmissão comunitária da nova variante, mas alertou que isso deve acontecer nos próximos dias. Segundo ele, a população deve fazer a sua parte para que não haja maior proliferação.

" Não temos como evitar a transmissão comunitária e isso se já não está acontecendo, vai acontecer nos próximos dias. É preciso que entendam que a pandemia está aí, é muito diferente você ter o vírus sob controle ou a pandemia sob controle. A pandemia não acabou e se a sociedade não fizer a parte dela, muito pouco poderemos fazer a mais do que estamos fazendo. " Anoar Samad, Secretário de saúde do Amazonas

O titular da Secretaria Estadual de Saúde (SES-AM) ainda destaca que o estado já está fazendo a sua parte na disponibilização de leitos, vacinas e atendimento. No entanto, ressalta que é necessário que a sociedade continue com os cuidados de prevenção.

"O que a sociedade pode fazer é continuar usando máscara, se proteger, evitar aglomeração, e principalmente, completar seu esquema vacinal. E eu repito: a Ômicron ainda vai mostrar para que veio. Por isso que é muito importante a gente começar a se precaver", destaca.

OMS faz alerta sobre a variante

Apesar de ser considerada uma variante mais "leve" e com menor incidência de mortalidade, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca que, a Ômicron não deve ser descrita como branda, já que ela está matando pessoas no mundo todo. Em sua maioria, pacientes que não tomaram a vacina.

A maior preocupação da variante é que ela é mais transmissível, porém, causar quadros infecciosos menos severos.

Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong realizaram um estudo que mostra que, mesmo com severidade reduzida, o risco global da linhagem é "provavelmente muito significativa".

Leia mais:

AM registra aumento nos casos de Covid em 2022 e acende alerta

Com avanço da Ômicron, país pode duplicar leitos de UTI, diz Queiroga