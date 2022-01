Mesa Brasil AM fecha 2021 com recorde em arrecadação de alimentos

Esse resultado superou em quase 300% a meta do ano, que era de 1 milhão de quilos em alimentos doados. | Foto: Reprodução

Manaus - Considerada a maior rede de banco de alimentos da América Latina, o Programa Mesa Brasil Sesc tem atuado no combate à fome e ao desperdício de alimentos no país. Só no Amazonas, em 2021, o programa entregou um total de 2.982.319 milhões de quilos de alimentos para instituições sociais que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social.



Esse resultado superou em quase 300% a meta do ano, que era de 1 milhão de quilos em alimentos doados, como explica a Gerente de Divisão de Programas Sociais do Sesc Amazonas, Andreza Litaiff. “O Programa Mesa Brasil Sesc é um banco de alimentos, uma rede de solidariedade, busca onde sobra e leva para onde falta. Em 2021, aumentamos o número de doadores, fizemos buscas ativas de doações em feiras, supermercados, etc. O que permitiu aumentar o número de instituições atendidas e, consequentemente, colocamos alimentos na mesa das pessoas que mais precisavam”, explica a gerente.

“Durante todo o período da pandemia, nosso time não parou e trabalhou incansavelmente para reduzir a fome das pessoas em vulnerabilidade social e contribuir com a redução do desperdício de alimentos”, completa.

Outro número superado foi a quantidade de instituições atendidas. Foram credenciadas para receber as doações do Mesa Brasil, um total de 175 organizações sociais em Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru e Itacoatiara. Mas com o alto número de contribuições e mais de 140 solicitações de ajuda em detrimento da pandemia e da enchente, o programa conseguiu atender 359 entidades.

As doações são oriundas de parcerias com supermercados, feiras, indústrias de alimentos, centrais de distribuição, varejistas, associações de produtores rurais e até grandes shoppings da cidade, como o Sumaúma Park e o Amazonas Shopping, que incluem em suas campanhas de marketing a arrecadação de alimentos em parceria com o Mesa Brasil.

Neste ano, as duas maiores contribuições vieram da Fundação André e Lucia Maggi (FALM) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que juntas doaram mais de 2 mil toneladas de alimentos. Para fazer parte dessa grande rede de solidariedade, basta entrar em contato com a direção do Mesa Brasil no Amazonas pelo número: (92) 2121-5377 ou pelo e-mail: [email protected] .

Instituições Sociais

Para receber as doações, as entidades sociais precisam estar inscritas no Programa Mesa Brasil do Sesc Amazonas por meio de Edital de Credenciamento. O edital para este ano será publicado na segunda quinzena de fevereiro de 2022, no site: www.sesc-am.com.br .

Mesa Brasil Sesc

Implantado nacionalmente em 2003, o programa é desenvolvido em convergência com ações dos Departamentos Regionais do Serviço Social do Comércio (Sesc), em articulação com iniciativas da sociedade civil e do poder público. A partir de uma grande rede de solidariedade, um esforço institucional e coletivo, o Sesc tem contribuído efetivamente na melhoria da qualidade de vida e inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social em todos os estados do território nacional.

Sesc no AM

Em nível nacional, o Sesc é administrado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), hoje, gerida pelo amazonense José Roberto Tadros. No Amazonas, o Serviço Social do Comércio iniciou suas atividades em 1948, na cidade de Manaus e ao longo dos anos vem ampliando sua atuação também para o interior do estado.

