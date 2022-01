Site registra mais de 1,9 mil transferências durante a madrugada

O período de transferência para as unidades de ensino da rede pública segue até a sexta-feira (14/01). | Foto: Euzivaldo Queiroz/Seduc-AM

Manaus (AM) - No primeiro dia do processo de transferência nas unidades de ensino das redes públicas do Estado e dos municípios de Manaus, Iranduba e Manacapuru, 87% das solicitações foram feitas pela internet, via site matriculas.am.gov.br .

Até o meio-dia desta quarta-feira (12/01), foram realizadas 37.809 solicitações. Os dados são da empresa Processamento de Dados Amazonas S/A (Prodam).

Do total de transferências, 22.148 foram solicitadas para a rede estadual de ensino e 15.402 para as escolas municipais de Manaus.

Também foram reservadas 29 vagas para escolas municipais de Iranduba, e 230 para as de Manacapuru.



Segundo o diretor técnico da Prodam, Maurício Mizobe, no momento em que o sistema foi liberado, à zero hora desta quarta-feira, mais de 35 mil pessoas estavam conectadas no site matriculas.am.gov.br.

" Nos primeiros 10 minutos após a liberação do sistema, chegamos a registrar mais de mil reservas por vagas, chegando ao pico de 1.958, logo no segundo minuto de liberação do sistema. Nossa infraestrutura suportou a alta demanda, e em nenhum momento houve instabilidade ou queda do site. " Maurício Mizobe, diretor técnico da Prodam

A secretária estadual de Educação e Desporto, Kuka Chaves, avalia que a parceria entre as secretarias de Educação e a Prodam tem sido positiva e ajudado os processos a serem mais rápidos.



" Estamos todos trabalhando com afinco na divulgação do Calendário de Matrículas e tirando dúvidas dos responsáveis pelas nossas redes sociais e pelo Seduc Atende, nossa Central de Atendimento, o que tem facilitado que todos compreendam cada processo e estejam atentos às datas, como das transferências e, posteriormente, das matrículas de novos alunos. " Kuka Chaves, secretária estadual de Educação e Desporto

Ocorrência

De acordo com a Prodam, responsável pela manutenção do site, logo nos primeiros minutos da operação de transferências foi detectado uma ocorrência envolvendo a 1ª série do Novo Ensino Médio que impedia a reserva de vagas para essas turmas.

À 1h40, as reservas para essas turmas foram liberadas.



Calendário

O período de transferência para as unidades de ensino da rede pública segue até a sexta-feira (14/01). E, à zero hora de segunda-feira (17/01), terá início a matrícula para novos alunos.

