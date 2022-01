Carro capota após ser 'fechado' por caminhão em avenida de Manaus

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada | Foto: Reprodução

Manaus - Um carro modelo Renault Kwid, de cor branca, que estava sendo conduzido por um motorista de aplicativo capotou na noite desta quarta-feira (12), após o motorista ser "fechado" por um caminhão que trafegava na via. Além do condutor, uma passageira ficou ferida. O fato ocorreu na avenida Efigênio Sales, uma das principais vias da Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o subtenente M. Gama da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para desviar de uma colisão com o veículo maior, o condutor do Kwid informou que o carro acabou subindo no canteiro central e capotou para o sentido Bairro-Centro. A vítima estava seguindo para a rotatória do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e atendeu as duas vítimas lesionadas no local. O veículo ficou no meio da via pública e houve retenção no fluxo de veículos.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estiveram no local para auxiliar os motoristas que passam pela área. Partes do veículo ficaram espalhados pela via.

