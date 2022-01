Fila quilométrica marca abertura do Centro de Testagem em Manaus

Excepcionalmente nesta quarta, o local vai funcionar até às 22h | Foto: Suyanne Lima

Manaus - O primeiro dia de funcionamento do Centro Municipal de Testagem para Covid-19 foi marcado por uma fila quilométrica composta por pessoas com sintomas da Covid-19 em Manaus. O posto está funcionando no Studio 5 Centro de Convenções, na Zona Sul da capital, com a oferta gratuita de teste rápido de antígeno. Excepcionalmente nesta quarta, o local vai funcionar até às 22h e, nos próximos 15 dias, deve operar de segunda a sábado, das 9h às 21h.

De acordo com o subsecretário de Gestão de Saúde, Djalma Pinheiro, a capacidade instalada de profissionais deverá ser adequada à alta demanda no local. A partir de quinta-feira (13) deverá haver a presença de mais enfermeiros e médicos para que haja mais celeridade no atendimento no local.

"Os sintomas de Covid-19 eram muitos mais evidentes antes da vacinação. Após vacinação, os diagnósticos são diferenciais e as síndromes gripais têm sintomas muito parecidos. O teste rápido de antígeno e RT-PCR é quem define a conduta adotada para a Covid-19 ou demais síndromes. Hoje realmente o quantitativo de pessoas é um número muito maior para quantidade de médicos que temos trabalhando. Testes para todos nós temos. Queremos que a população que positive, se isole socialmente e evite contato para quebrar essa cadeia de transmissibilidade", afirmou o secretário.

O Centro visa facilitar o acesso das pessoas com sintomas de síndromes respiratórias ao teste, já oferecido na rotina de 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), espalhadas nas diferentes zonas geográficas. A medida faz parte das ações promovidas para o enfrentamento do novo cenário epidemiológico, marcado pelo avanço da variante Ômicron e aumento de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 e de outras infecções causadas pelo vírus Influenza.

Devem procurar o serviço as pessoas que apresentarem sintomas como febre acompanhada de tosse ou dor de garganta, dor de cabeça, dores no corpo e mal-estar iniciados há até sete dias. Para as pessoas com sintomas a partir do 8º dia, esse tipo de teste não é indicado, e o paciente é encaminhado diretamente para atendimento médico.

Para ter acesso ao teste, o usuário deve apresentar documento de identificação e Cartão Nacional do SUS. O Centro tem 18 postos de atendimento, com capacidade para até 180 coletas de exame por hora. O teste é feito com amostra de nasofaringe, coletada com hastes flexíveis (espécie de cotonete) e o resultado sai em aproximadamente 20 minutos.

Novos casos

No Boletim Diário de Covid-19 desta quarta-feira (12) foram informados diagnóstico de 1.659 novos casos de Covid-19 , totalizando 438.856 casos da doença no estado.

Nesta edição do boletim, pela segunda vez neste ano, não há registro de óbito nas últimas 24h; e confirmado 1 óbito pela Covid-19, que foi encerrado por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.851 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na terça-feira (11/01), não ocorreu registro de sepultamento pela Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 5.413 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 1,23% dos casos confirmados ativos.