Seis pessoas desaparecem após embarcação naufragar no AM

Nova Olinda do Norte (AM) - Seis pessoas estão desaparecidas após um naufrágio de uma embarcação de pequeno porte, que aconteceu, no fim da tarde desta quarta-feira (13), na calha do rio Madeira no município de Nova Olinda do Norte.

Segundo uma vizinha dos desaparecidos, eles estavam na Comunidade do Laguinho, localizada na calha do rio Madeira, quando desapareceram. Ela não soube informar a idade e nem para onde a embarcação estava indo, apenas que a embarcação tinha afundado e que todos eram da mesma família.

Assim que aconteceu o naufrágio, o Comandante do pelotão fluvial foi informado e acionou os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que embarcaram em um voo nesta quinta-feira (13), para iniciar buscas pelos desaparecidos.

Salvos por uma televisão

Em junho de 2021, o casal Sebastiana e José foram salvos por uma televisão de tubo , após a canoa deles afundar no meio do rio Amazonas, enquanto retornavam a Parintins.

Após horas no meio do rio, eles foram resgatados exaustos por tentarem não afundar. O casal recebeu atendimento na ilha tupinambarana e logo se recuperou.

