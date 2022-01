Manaus tem mais de 60 pontos de vacinação contra Covid-19 nesta quinta

| Foto: Camila Batista/Semsa

Manaus (AM) - A campanha municipal de vacinação contra a Covid-19 terá 66 pontos de atendimento nesta quinta-feira (13). Além dos 50 locais de atendimento tradicional da Prefeitura de Manaus, a vacina também estará disponível em 16 supermercados da capital, com ação operacionaliza pelo governo do Amazonas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Em todos os pontos, que podem ser verificados no link https://bit.ly/33AfO70 , ou nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook), serão ofertadas primeira e segunda doses, além de doses de reforço.

Nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a vacinação acontece das 9h às 16h, e nos supermercados, das 9h às 20h. A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça a importância da vacina para a redução da circulação da Covid-19, cuja variante Ômicron representa um desafio a mais para o sistema de saúde.

“A vacina, somada aos cuidados que já incorporamos à nossa rotina, como uso de máscara e lavagem das mãos, por exemplo, cria importante barreira contra as formas graves da Covid-19, por isso é importante que a população receba o imunizante. Quanto mais pessoas vacinadas, menores serão as chances de as formas graves se manifestarem e resultarem em casos com necessidade de internação. Há todo um esforço para facilitar ao máximo o acesso à vacina”, salienta.

A secretária destaca que, apesar de Manaus já ter mais de 80% da população com o esquema vacinal completo, aproximadamente 100 mil pessoas ainda não compareceram aos postos para tomar a primeira dose e mais de 200 mil não retornaram para a segunda dose.

Estarão sendo disponibilizadas vacinas para pessoas maiores de 12 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal e aos que alcançaram ou já ultrapassaram o prazo para tomar a segunda. Os menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável, maior de idade, na hora da vacinação.

Os imunossuprimidos, que tomaram a terceira dose há quatro meses ou mais e as pessoas a partir dos 60 anos que tomaram a segunda dose há três meses ou mais também podem procurar um ponto de vacinação.

