Homem de 57 anos morre após ser atropelado por motocicleta em Manaus

Manaus (AM) - Um homem identificado como Gilson José Silva de Souza, de 57 anos, morreu na noite de quarta-feira (12), por volta das 22h30, após ser atropelado na avenida Kako Caminha, no bairro Presidente Vargas, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima foi atravessar a avenida quando foi atingida por uma motocicleta, modelo Honda CG Fan, de cor preta. O condutor da motocicleta também ficou ferido.

Com o forte impacto, Gilson acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor da motocicleta foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo não possuía documento e foi apreendido pela polícia. O corpo de Gilson foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e encaminhado para exame de necropsia.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

