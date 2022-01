Prefeitura vistoria sanitização de 350 ônibus para evitar Covid-19

Apenas nessa vistoria, o IMMU vistoriou a sanitização de ônibus convencionais e articulados da Integração e Rondônia (empresas que formam o grupo Eucatur em Manaus). | Foto: Álisson Castro/IMMU

Manaus - A Prefeitura de Manaus voltou a realizar vistoria técnica na noite de quarta-feira, (12), nas empresas de transporte do grupo Eucatur, para fiscalizar a higienização e a sanitização de 350 ônibus que operam na cidade. A ação, coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), tem o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus no transporte público da capital.



O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, explicou que a fiscalização da higienização dos ônibus ocorre de forma cotidiana em todas as garagens das empresas que atendem os usuários da cidade. “Estamos atendendo uma determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, de tomar medidas preventivas para evitar a propagação da Covid-19 entre a população da capital. O IMMU já avalia a adoção de outras medidas no sistema com o objetivo de proteger a população e zelar pela saúde dos usuários do transporte público de Manaus”, afirmou o diretor de Transporte.



Coordenador de conservação e higienização da Eucatur, Valdinar Euclides explicou que o processo de higienização dos ônibus ocorre duas vezes ao dia em todos os veículos, sendo utilizado, principalmente, o produto Atomic 70, desinfetante de alto nível com ação antimicrobiana, cujo princípio ativo é o dióxido de cloro com duração de 15 horas. “No caso da lavagem externa dos ônibus, é utilizada cera de carnaúba, limpa pneus preto, além de limpa alumínio nos aros. Quanto à parte interna, é usado Intercap 3000 para piso e Ezecrim multiuso para teto e vidros”, explicou o coordenador.

