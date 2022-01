Manaus começa ano letivo de forma presencial no dia 7 de fevereiro

A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino | Foto: Eliton Santos / Semed

Manaus (AM) - O início do ano letivo em escolas da Prefeitura de Manaus, localizadas nas zonas urbana e ribeirinha – no rio Amazonas - marcado para o dia 7 de fevereiro, será de forma presencial. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, nesta quinta-feira (13).

“A decisão é que as aulas sejam presenciais, mesmo porque nós estamos com os servidores em geral vacinados e os alunos acima de 12 anos. Portanto, a decisão hoje é de iniciarmos as aulas 100% presenciais. Mas deixo claro que não vamos desafiar o vírus, não vamos desafiar a ciência. Nós vamos seguir as recomendações daqueles profissionais que lidam com a ciência e com a saúde”, pontuou o secretário, que também falou sobre o plano “B” da secretaria.

Segundo Pauderney, a rede municipal de ensino vai se preparar caso ocorra um eventual crescimento dos casos de infecção pelo novo coronavírus, para que as aulas também iniciem de forma remota. Não quer dizer que essa será a determinação, mas estaremos preparados”, completou.

Sobre a possibilidade de não haver aulas presenciais, o assessor da Subsecretaria de Gestão Educacional da Semed para a área pedagógica, Luiz Feijão, afirmou que o Departamento de Gestão Educacional (DegeE) está conduzindo as estratégias de enfrentamento à possibilidade de aulas remotas.

“Toda a área pedagógica está trabalhando as ações relacionadas a esse atendimento, em que o próprio secretário dialoga diretamente com a Seduc, sobre as tratativas para o uso dos canais que eles têm disponíveis, caso as aulas não possam iniciar de forma presencial. Além do canal compartilhado, também contaremos com aulas que serão elaboradas pelo Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais (Cemteds) da Semed. Essas e outras medidas visam garantir o cumprimento do ano letivo na rede municipal”, informou.

Orientações

Para um início presencial, as unidades de ensino seguirão todas as recomendações do “Guia Orientador” para prevenção e controle na rede municipal de ensino de Manaus. O documento foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI), criado pelo decreto nº 4.889/2020 e alterado pelo decreto nº 5.080/2021.

Dentre algumas medidas estão: orientar o uso constante e contínuo dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs); organizar, respeitando os protocolos de saúde, atividades na escola; orientar a intensificação da limpeza e desinfecção da escola diariamente; aproveitar as áreas abertas para as atividades escolares; estabelecer boas práticas de convivência na escola; entre outras medidas.

Todas essas medidas já são seguidas pelas escolas da zona ribeirinha, do rio Negro, que iniciaram as atividades de forma presencial na última segunda-feira (10).

Vacinados

Até o momento, mais de 14,3 mil profissionais da educação já receberam as duas doses da vacina contra o novo coronavírus, o que representa 93% de toda rede municipal. Mais de 5 mil também já receberam a dose de reforço, o que corresponde a 33%.

