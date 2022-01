População desenterra frango jogado em lixão no Amazonas; veja vídeo

Centenas de frangos foram recolhidos pelos moradores em cestas e sacolas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Moradores de Humaitá, município do interior do Amazonas, cavaram buracos no lixão da cidade a procura de frangos que foram apreendidos e descartados pela fiscalização da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (ADAF). As imagens do desespero da população atrás do alimento foram divulgadas em um telejornal local, na tarde de quinta-feira (13).

O órgão apreendeu os alimentos sem a nota fiscal e em condições de refrigeração não adequadas, com risco grave à saúde para consumo. Ao todo, foram 5 toneladas.

Centenas de frangos foram recolhidos pelos moradores em cestas e sacolas e a vigilância sanitária alertou que o consumo da carne estragada pode gerar dores de cabeça, náusea e diarreia.

Hospital se pronuncia

Por meio de nota, o Hospital Regional de Humaitá também se posicionou sobre o assunto e vai ficar em alerta sobre um possível surto de infecções no município.

De acordo com a coordenadora da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) de Humaitá, Nislene Molina, a carga tinha como destino o município de Canutama (distante 638 quilômetros de Manaus), depois que saiu de Rondônia.

No entanto, o caminhão foi abordado pelos fiscais da Barreira de Vigilância Agropecuária e foi levado ao lixão municipal.

O descarte teve apoio do maquinário da Prefeitura de Humaitá e o transportador foi autuado, sendo aplicada uma multa de R$ 300.

