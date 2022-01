Mais de 20% dos exames feitos no Centro de Testagem foram positivos

| Foto: Semcom

Manaus (AM) - O total de 13, 22,5% de exames realizados no Centro Municipal de Testagem para Covid, até as 13h desta quinta-feira (13), deram positivo e 77,5%, resultado negativo. Os percentuais demonstram que 683 casos foram confirmados para a doença, enquanto 2.349 foram descartados.

Aberto pela prefeitura e coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), como medida emergencial, o serviço foi responsável pela coleta de 3.032 amostras nas primeiras 14 horas de atividades.

Além do teste rápido de antígeno, os que buscaram o espaço, localizado no Studio 5 Centro de Convenções, no Japiim, zona Sul, receberam orientação médica e os remédios prescritos para o controle dos sintomas. Os que tiveram resultado negativo para Covid-19, foram orientados a seguir o protocolo de tratamento da influenza.

Para a titular da Semsa, Shádia Fraxe, o resultado da testagem é um indicador a mais a ser considerado na análise diária do cenário epidemiológico da cidade e confirma que a ampliação do acesso ao teste é indispensável para garantir diagnóstico mais rápido à população a ajudar no controle da transmissão viral.

“As pessoas que tiveram confirmação para Covid-19 foram orientadas a seguir em isolamento, o que contribui para a reduzir a circulação do vírus e evitar a propagação da doença”, observa.

A secretária acrescenta que a realização do teste aos primeiros sintomas também é positiva para o paciente, que, submetido aos cuidados adequados, reduz as chances de agravamento do seu quadro de saúde e da necessidade de internação hospitalar.

Atendimento

O Centro de Testagem vai atender, inicialmente, pelos próximos 15 dias, das 9h às 19h, de segunda-feira a sábado. O serviço é voltado exclusivamente para pessoas com sintomas gripais, como febre, dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo, coriza e mal-estar.

Além do Centro, 51 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) oferecem o teste, de forma gratuita, na rede municipal. A lista com os endereços das UBSs e horários de funcionamento está disponível do site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e pode ser acessada diretamente pelo link https://bit.ly/ubscovidmanaus.

A recomendação da Semsa é a de que só procurem o teste as pessoas que estejam no período de 1 a 7 dias do aparecimento dos sintomas. A partir do 8º dia, o teste rápido de antígeno deixa de ser indicado e o paciente deve procurar uma unidade básica de saúde para avaliação médica. Crianças podem ser atendidas no local, desde que tenham, no mínimo, 10 anos, as de idade entre 5 e 9 anos devem realizar o teste nas UBSs e as menores de 5 anos, em unidades especializadas em pediatria.

Demanda

Nesta quinta-feira (13), o serviço continuou a registrar alta demanda, como já havia ocorrido no dia anterior, quando o atendimento se estendeu até quase meia-noite, para garantir que todos os que foram ao Studio 5 fossem submetidos ao teste. No primeiro dia de funcionamento foi realizado o total de 1.946 exames e até as 13h de hoje, outros 1.086.

Para melhor atender a população e reduzir ao máximo o tempo de espera, a Semsa ampliou para 20 os postos de notificação, para 15 os postos de coleta e aumentou de seis para 13 a quantidade de médicos atendendo no local, que segue abastecido com testes e medicamentos.

A Semsa informa que o usuário deve apresentar documento de identificação com foto e o Cartão Nacional do SUS, para ter acesso ao teste e aos medicamentos.

