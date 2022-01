Governo e HUGV ampliam parceria para aumento da oferta de leitos no AM

O Governo do Amazonas vai disponibilizar recursos humanos, equipe multidisciplinar formada por profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, entre outros | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM)- O Estado e o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV) irão disponibilizar mais 74 leitos – 54 clínicos e 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) – que estão desocupados na unidade.

O anúncio foi realiza na manhã desta sexta-feira (14) pelo governador Wilson Lima. Os leitos serão destinados, neste primeiro momento, para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e posteriormente serão remanejados para outros perfis, conforme a necessidade da rede estadual de saúde.

Wilson Lima, o secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, o superintendente do HUGV, médico Juscimar Carneiro Nunes, e a vice-reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Therezinha Fraxe, visitaram a unidade.

" Essa é uma das melhores estruturas hospitalares que a gente tem na região Norte. Eu tenho andado muito nas unidades de saúde para que a gente possa ampliar nosso atendimento de saúde e a qualidade do nosso atendimento. São pacientes que entram através da nossa regulação. Inicialmente o HUGV vai atender pacientes que estão com síndromes respiratórias que não são Covid-19 para deixar a nossa rede livre para quem pacientes diagnosticados com o novo coronavírus " Wilson Lima, governador

Além dos 74 leitos, o Governo do Amazonas já conta com 127 leitos (entre clínicos, cirúrgicos e de UTI) que estão contratualizados por meio de convênio celebrado entre o Estado e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que administra o HUGV, firmado em dezembro de 2020.

O Governo do Amazonas vai disponibilizar recursos humanos, equipe multidisciplinar formada por profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, entre outros. O Estado também irá fornecer insumos e medicamentos para o tratamento dos pacientes, conforme padrão estabelecido pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema).



O HUGV será responsável pela disponibilização dos leitos, da estrutura disponível para atendimento no hospital federal e das equipes de apoio. Dessa forma, com a ampliação, as internações na unidade hospitalar poderão ser realizadas durante todos os sete dias da semana.

O superintendente do HUGV, o médico Juscimar Carneiro Nunes, destacou a importância da assinatura do documento para o atendimento da população nesse período do aumento do número de casos no Estado.

“Essa parceria existe há muito tempo. Não tem como o HUGV da Universidade Federal do Amazonas, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ficar fora de um momento tão importante para a saúde pública amazonense. É o momento em que nós precisamos intervir para o bem estar da população”, afirmou o médico.

O HUGV irá receber os pacientes internados nas unidades de saúde do Estado encaminhados via Sistema de Regulação (Sisreg).

