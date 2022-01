Manaus começa vacinar crianças contra Covid na segunda-feira (17)

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A vacinação em crianças de 5 a 11 anos começa na próxima segunda-feira (17), em Manaus, em quatro pontos. A informação foi anunciada, na manhã desta sexta-feira (14), pelo prefeito David Almeida, que também falou sobre outras medidas para combater o número de casos de Covid 19, que vem crescendo na capital neste início de ano.

"Mais de 500 profissionais serão contratados, dentre enfermeiros, médicos auxiliares, entre outros, para ajudarem nesse processo, completando a mão de obra ", disse David.

O primeiro grupo de crianças de 5 a 11 a ser vacinado será as com deficiência permanente e as que possuem comorbidades. Depois, será a vez das crianças indígenas e quilombolas.

Após isso, crianças em instituições como abrigos e orfanatos e, depois, um critério de idade será obedecido.

Pontos de vacinação

Os quatro pontos de vacinação, exclusivos para atender as crianças, são:

- Parque da Cidade da Criança, na zona Sul;

- O Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste;

- O Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na zona Oeste da capital;

- Shopping Via Norte, na zona Norte de Manaus.

Durante a coletiva, David Almeida confirmou a vinda do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga a Manaus, no próximo dia 22 de janeiro e revelou dados de que 78% das pessoas internadas com Covid foram aquelas que não completaram o esquema vacinal.

