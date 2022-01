TCE-AM disponibiliza novo questionário de IEGM aos prefeitos

O prazo para resposta dos prefeitos é até o dia 31 de março deste ano. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Buscando a transparência na administração pública, a Secretaria de Controle Externo (Secex) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) já disponibilizou o novo questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) para o ano de 2022.

O questionário deve ser respondido por todas as prefeituras municipais do estado e serve para avaliar a eficiência e eficácia da gestão pública do órgão.

O prazo para resposta dos prefeitos é até o dia 31 de março deste ano. Obrigatório desde 2020, o IEGM é item necessário na prestação de contas anual de cada gestor.

Dentre as informações solicitadas, os gestores respondem assuntos relativos à educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, ambiental, cidades e governança da tecnologia da informação.

Os questionários são divididos de acordo com cada temática, e é orientado a cada prefeitura que as divisões sejam respondidas por profissionais que detenham a expertise de cada uma das áreas.



Os dados são referentes, exclusivamente, aos trabalhos exercidos em 2021.

Todo o processo de resposta é feito de forma virtual, por meio do portal e-Contas. Não é permitido o envio das informações por correspondências, e-mails, ou quaisquer outros meios de comunicação.

Mais informações e esclarecimentos podem ser feitos pelo e-mail [email protected] , ou pelo telefone (92) 3301-8153.

