UGPE avalia resultados e alinha projetos para 2022 com Suhab e SECT

A reunião oportunizou o alinhamento de metas importantes do Governo do Estado para 2022. | Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Manaus (AM) - Os avanços nos reassentamentos do Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+) foram avaliados em reunião entre a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), Superintendência Estadual de Habitação do Amazonas (Suhab-AM) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT), na quinta-feira (13).

As ações já atingiram a marca de 97%, que totalizam mais de 6 mil pessoas retiradas dos leitos dos igarapés do 40 e Mestre Chico.

A reunião, realizada na sede da UGPE, teve a participação do coordenador executivo da Unidade Gestora, engenheiro civil Marcellus Campêlo, do diretor-presidente da Suhab, João Braga, e da secretária adjunta da SECT, Luciana Sobreira Lúcio.



Marcellus Campêlo ressaltou que a reunião oportunizou o alinhamento de metas importantes do Governo do Estado para 2022, como os decretos de desapropriação no novo Prosamin+ na zona leste de Manaus.

" A UGPE conta com o apoio de vários órgãos na execução das suas ações, a Suhab é a responsável pela execução dos nossos processos de reassentamento, e o diálogo com esses órgãos é constante. Nesse momento, estamos concluindo os reassentamentos previstos nos igarapés do 40 e Mestre Chico, como também estamos alinhando com a SECT o levantamento de áreas onde o governador Wilson Lima vai anunciar vários projetos estratégicos para a população. " Marcellus Campêlo, engenheiro civil coordenador executivo da Unidade Gestora

João Coelho Braga ressaltou a importância do diálogo entre os órgãos para que se tenha a celeridade necessária na execução dos projetos do Governo do Estado.



" A aproximação dos órgãos é de extrema relevância para que o governador Wilson Lima possa dar início as novas obras e iniciar os projetos previstos para 2022 e que beneficiam a população. " João Braga, diretor-presidente da Suhab

