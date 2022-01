Prefeitura promoverá mutirão de entrega de certificados

Os 40 convocados devem se dirigir à sede da Semtepi. | Foto: Giese Dinelli / Semtepi

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus vai realizar, a partir desta segunda-feira, (17), um mutirão de atendimento para entrega de certificados aos participantes de cursos de qualificação e capacitação promovidos pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e que não puderam comparecer à certificação.

A ação irá acontecer até a próxima sexta-feira, 21/1. Os 40 convocados devem se dirigir à sede da Semtepi, localizada na rua Rio Jamary, nº 77, bairro Vieiralves, zona Centro-Sul de Manaus, levando seus documentos de identificação como RG ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com a diretora do Departamento de Qualificação Profissional (DQP) da Semtepi, Rayana Pinho, de todos os cursos efetuados em 2021, cerca de 40 alunos que não pegaram seus certificados, que concluíram o curso, deverão comparecer durante a ação.



" Estamos convocando esses alunos para virem buscar os certificados na nossa sede em Manaus. Os que comparecerem devem estar munidos do seu documento e, assim, comprovar a sua qualificação. É importante ressaltar que os certificados servem para a pessoa conseguir um emprego, adicionar no seu currículo, que, com certeza, vai ter um peso muito maior, facilitando a entrada deles no mercado de trabalho. " Rayana Pinho, diretora do Departamento de Qualificação Profissional (DQP) da Semtepi

Contribuição

O DPQ é responsável por coordenar e implementar a política pública de qualificação social e profissional, com o objetivo de contribuir para a ampliação de oportunidades de acesso, colocação ou recolocação no mercado de trabalho, alicerçado no compromisso da universalização do direito dos trabalhadores à qualificação.

