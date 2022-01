Vacinação nos supermercados aplicou mais de 22 mil doses contra Covid

A estratégia tem o objetivo de avançar na imunização e fazer frente ao aumento de casos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Durante dois dias, 22.185 doses de vacinas contra Covid-19 foram aplicadas nos 16 supermercados na capital. A estratégia, promovida pelo Governo do Estado e Prefeitura de Manaus, tem o objetivo de avançar na imunização e fazer frente ao aumento de casos, aos registros da variante Ômicron e ao período sazonal para síndromes gripais no estado.

Ao todo, 120 servidores da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM) e da Fundação de Vigilância em Saúde Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) atuaram nos locais das 9h às 20h.

No primeiro dia da ação, na quinta-feira (13), o Governo do Estado contabilizou a aplicação de 9.567 doses. E, na sexta-feira (14), 12.618 doses foram aplicadas.

Logo nas primeiras horas da ação, a professora Dilenda Oliveira, moradora do bairro Redenção, acompanhou os dois filhos, de 15 e 17 anos, para tomarem a segunda dose da vacina. Jailson Oliveira, o mais velho, foi o primeiro a receber a vacina em um supermercado na zona centro-sul de Manaus. Ele comentou a importância de completar o ciclo vacinal.

“Eu ainda não tinha tomado a segunda dose, então fiquei sabendo desses pontos de vacinação e decidi vir para prevenir e cuidar da saúde. Não devemos pensar somente em nós mesmos, e sim ao nosso redor, nossos amigos, nossa família, e isso é muito importante”, disse o jovem.

Ação conjunta

Além da Prefeitura de Manaus, o Governo do Amazonas contou com a parceria de diversas redes de supermercado, que abriram as estruturas para a montagem dos postos de vacinação.

No bairro Ponta Negra, o Hiper DB Supermercado foi um dos pontos de aplicação das doses contra Covid-19. O representante da rede, Jefferson Silva, falou sobre a participação das empresas em colaboração com Estado e Prefeitura.

“É importante para toda a população do Amazonas que está vivendo essa situação da Covid, e poder vir ao supermercado vacinar é muito bom também, se prevenir contra essa doença que está avançando. Por isso, acho muito importante o Governo do Amazonas firmar essa parceria aqui”, disse.

