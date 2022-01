Prefeitura visa a contratação temporária de 436 profissionais de saúde

A medida visa fortalecer o trabalho de enfrentamento à Covid-19 na capital, no cenário de crescimento de casos da doença e outras síndromes gripais | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Foi divulgado neste sábado (15) o edital 001/2022 de Chamamento Público Emergencial para Contratação Temporária de profissionais para atuação na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A medida visa fortalecer o trabalho de enfrentamento à Covid-19 na capital, no cenário de crescimento de casos da doença e outras síndromes gripais.

Estão sendo oferecidas 436 vagas para médicos clínicos gerais, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas, e as inscrições podem ser feitas a partir de segunda-feira (17), pela internet.

O reforço de pessoal na rede municipal de saúde foi anunciado pelo prefeito David Almeida na sexta-feira (14), como medida emergencial de suporte aos serviços de saúde, que têm registrado sobrecarga por conta dos casos suspeitos de Covid e redução do quadro de servidores, em razão de afastamento por motivo de doença.

De acordo com o Edital, estão sendo oferecidas 63 vagas para médico clínico geral, das quais 60 de ampla concorrência e três para pessoas com deficiência (PcD), com remuneração de R$ 15.261,77 para 40 horas semanais de trabalho; 55 vagas para médico clínico geral, sendo três para PcD, com remuneração de R$ 7.630,89, para 20 horas semanais; 74 vagas para enfermeiro, incluindo quatro para PcD, com remuneração de R$ 9.149,21 para 40 horas semanais; 238 vagas para técnico em enfermagem (12 para PcD), com remuneração de R$ 2.936,00 para 40 horas semanais de trabalho; e seis vagas para fisioterapeuta, com remuneração de R$ 6.861,91, para 30 horas semanais.

O contrato dos profissionais, em Regime Jurídico de Direito Administrativo, terá duração de seis meses, podendo ser prorrogado. Não serão contratados candidatos que se enquadram no grupo de risco em que a Covid-19 pode se manifestar de forma mais grave: grávidas, lactantes e puérperas (mulheres com até 45 dias de pós-parto); pessoas com 60 anos ou mais; e portadores de comorbidades preconizadas pelo Ministério da Saúde (MS) a não ser que estejam vacinados contra a Covid.

O chamamento será em etapa única, classificatória e eliminatória, e as inscrições, gratuitas, serão feitas exclusivamente pela internet, da 00h de segunda-feira (17), até as 23h59 da quarta-feira (19).

Para se inscrever, o candidato deve acessar o formulário de inscrição no site da Secretaria Municipal de Saúde (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente pelo link https://pssemsa.manaus.am.gov.br , e preencher os dados solicitados.

Além do formulário, deverão ser enviados, como anexo, os seguintes documentos obrigatórios: documento de identidade (Registro Geral-RG ou Carteira Nacional de Habilitação ou Carteira de Trabalho-CTPS, desde que com foto; CPF); Curriculum vitae; cópia do diploma de formação do curso da respectiva função (frente e verso); cópia do documento de inscrição de registro profissional no Conselho de Classe competente; laudo médico de Pessoa com Deficiência, emitido há no máximo 12 meses, para os que se enquadram nesta condição.

A Semsa informa que não poderão ser contratados os candidatos que tenham sido servidores temporários do município, com contratos encerrados nos últimos 12 meses.



A ordem de classificação será pelo horário da inscrição em horas, minuto e segundo e o resultado do chamamento, previsto para sexta-feira (21), será publicado no Diário Oficial do Município, nos veículos de grande circulação e nos canais digitais oficiais da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br; @semsamanaus, no Instagram; e Semsa Manaus, no Facebook).

Outras informações devem ser consultadas no Edital de Chamamento Público Emergencial para Contratação Temporária 001/2022 - Semsa Manaus, disponível no site da Secretaria, com acesso direto pelo link bit.ly/semsa-psemergencial .

