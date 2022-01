Ômicron será variante predominante no Amazonas, diz FVS-RCP

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Com a confirmação da chegada, neste mês de janeiro, da variante Ômicron ao Amazonas, o Governo do Estado tem buscado mecanismos para acompanhar a evolução dos casos de Covid-19. Conforme dados apresentados durante reunião do Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19, realizada na sexta-feira (14), cada infectado pela nova variante pode transmitir o vírus para outras 206 pessoas.

A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), Tatyana Amorim, explica que, por se tratar de uma variante de preocupação em termos de transmissão, a tendência é que nas próximas semanas a Ômicron seja a variação do vírus predominante no estado.

O resultado saiu por meio das 600 amostras de genoma, coletadas por meio de testes RT-PCR em pessoas que testaram positivo, para sequenciamento genômico no Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia).

“Todos nós sabemos que agora em janeiro tivemos a introdução da variante Ômicron, que essa variante Ômicron é o principal motivo do avanço na aceleração de casos. Então, hoje nós estamos enviando para a Fiocruz mais 600 genomas”, explicou Tatyana Amorim, que na ocasião enfatizou não haver registro no Amazonas de pessoas internadas com a nova variante.

“Nenhum caso foi internado, mas ainda precisamos saber o quanto temos aqui, e agora, hoje, estão indo 600 amostras, para na semana que vem, por meio do sequenciamento genômico, já termos resultado para saber se de fato será a variante Ômicron após a avaliação desses genomas”, concluiu.

Técnica

Dentre as ações de vigilância, o sequenciamento genômico, técnica que requer coleta de amostra de para análise laboratorial, tem sido utilizado para identificar variantes da Covid-19, com objetivo de rastrear e monitorar os casos. A partir disso, é possível adotar medidas e traçar estratégias para contenção da doença.

*Com informações da assessoria

