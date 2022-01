Montanha-russa trava em parque de diversões em Manaus; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Montanha-russa do Mirage Park, localizado na avenida Mário Ypiranga, Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus, travou e causou pânico nas pessoas que estavam no brinquedo. O acidente aconteceu na noite de domingo (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas estavam na montanha-russa, quando a máquina travou. Não há informações sobre a causa da pane.

Ainda conforme os bombeiros, uma pessoa desmaiou e precisou ser socorrida para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. O parque ainda não se pronunciou sobre o acidente.

Trava de montanha-russa quebra

No dia 11 de dezembro de 2021, a trava da "Montezum", principal montanha-russa do Hopi Hari , em São Paulo, quebrou e deixou os visitantes também em pânico.

Os usuários foram retirados do brinquedo e tiveram que descer os trilhos andando após uma trava de colo individual se soltar na mão de um dos visitantes durante a primeira subida. O objeto serve para segurar os usuários, dando proteção durante as manobras em alta velocidade.

A Montezum é citada pelo Hopi Hari como a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e é uma das principais atrações do parque temático. Ela tem quase 43 metros de altura em sua primeira subida e quando desce atinge uma velocidade de 103 km/h.

Segundo o parque, o visitante que teve a trava quebrada sinalizou a necessidade de parada (fazendo um sinal de x com os braços) já no início da primeira subida. Em nota, o Hopi Hari disse que a equipe imediatamente suspendeu o ciclo e fez o desembarque dos visitantes.

