Motociclista morre após ser atingido por van em avenida de Manaus

O caso aconteceu na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um motociclista, ainda não identificado, foi atropelado por uma van e morreu na manhã desta segunda-feira (17). O caso aconteceu na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Por volta das 7h10, no sentido bairro/centro da via, ele parou para que um pedestre atravessasse, quando foi atingido pelo veículo e foi arrastado por alguns metros. O motociclista morreu no local. O condutor da van fugiu, sem prestar socorro à vítima.

Motoristas que trafegavam no sentido bairro/Centro tiveram que enfrentar o congestionamento que se formou na avenida. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para orientar no trânsito.

