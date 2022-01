Primeira criança é vacinada contra Covid-19 no Amazonas

| Foto: Semcom

Manaus (AM) - Ângela Conceição Alvarenga, de 6 anos de idade, foi a primeira criança vacinada no Amazonas contra a Covid 19. Ela é portadora de Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH ).

A imunização da pequena aconteceu durante a abertura da campanha de vacinação contra a doença, no Parque Cidade das Crianças, na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona sul da cidade, nesta segunda-feira (17).

Durante a abertura, o prefeito David Almeida ressaltou a importância de proteger os pequenos e falou que essa é a primeira fase.

"Estamos preparados e começamos atender os pequenos de 5 a 11 anos, nesta etapa, que tenham alguma deficiência ou comorbidade. Em seguida, vamos entender aos nossos outros pequenos", disse

O governador Wilson Lima também destacou que toda a estrutura do Estado está à disposição para este momento.

"É importante proteger nossas crianças e estamos à disposição com o que for necessário. Muitos investimentos vêm sendo feitos na área saúde", explica.

Após a vacinação das crianças com deficiência ou comorbidades, a vez será das indígenas. Depois, as que vivem em instituições de longa permanência e demais crianças.

Pequeno feliz

Mario Neto, de 6 anos, compareceu com sua mãe, a professora Marlene Thais, de 32 anos, ao ponto de vacinação no Parque Cidade das Crianças, e também foi imunizado com a vacina da Pfizer.

Para o pequeno, todas as crianças precisam se proteger. "Eu estou muito feliz de ter me vacinado e quero pedir que todas as crianças venham se proteger, também", disse

A mãe, claro, estava cheia de orgulho do pequeno. "Ele veio pensando em ficar bem e quer dar o exemplo para as outras crianças ", afirma.

Pontos de vacinação

São quatro pontos de vacinação:

- Parque Cidade da Criança, na rua Castro Alves, bairro Aleixo, zona Sul de Manaus (9 às 16h).

- Clube do Trabalhador, do Sesi, na zona Leste (9 às 16h)

- Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste da cidade (9 às 16h).

- Shopping Via Norte, na zona Norte da cidade (10h às 16h).

