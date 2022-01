Temporal deixa bairros de Manaus sem energia e água nesta segunda (17)

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - Vários bairros de Manaus ficaram sem energia elétrica e sem o abastecimento de água por conta do forte temporal, que atingiu a cidade nesta segunda-feira (17).

Equipes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e da concessionária Águas de Manaus estão monitorando o restabelecimento do serviço.

A Ageman informa que as ocorrências de falta d´água deverão ser comunicadas à empresa Águas de Manaus por meio do 0800-092-0195 e também na Ouvidoria da Ageman no número 0800-092-3511 ou pelo WhatsApp 98842-5821.

A chuva desta segunda causou estragos em vários pontos da capital amazonense. A Defesa Civil registrou, até o momento, 16 ocorrências, como desabamento de muro, alagamento, risco de deslizamento de barranco, rompimento de bueiro e desabamentos.

