Chuva causa alagamentos e deslizamentos em vários pontos de Manaus

Manaus (AM) - A forte chuva que caiu na manhã desta segunda-feira (17) causou diversos estragos para famílias manauaras. Desabamentos de muros, alagamentos e deslizamentos de barrancos foram algumas das ocorrências registradas na cidade.

Os alagamentos foram registrados nos bairros Conjunto Alfredo Nascimento, Conjunto Riacho Doce, Parque das Laranjeiras, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Cidade Nova, comunidade João Paulo, Nova Cidade, Alfredo Nascimento, Boas notas, Fazendinha e Oswaldo Frota.

Desabamento de muros foram registrados nas comunidades Campo Dourado e Fazendinha.

No bairro Jardim Mauá, a Defesa Civil atende uma ocorrência de risco de tombamento de árvores. Já no bairro Cidade Nova, confirme relatório, há risco de deslizamento de barranco.

Segundo os pluviômetros, monitorados pela Defesa Civil de Manaus, choveu 50,2 mm de média até o momento.

As informações são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN).

Sem energia e água

Vários bairros de Manaus também ficaram sem energia elétrica e sem o abastecimento de água por conta do forte temporal.

Equipes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) e da concessionária Águas de Manaus estão monitorando o restabelecimento do serviço.

A Ageman informa que as ocorrências de falta d´água deverão ser comunicadas à empresa Águas de Manaus por meio do 0800-092-0195 e também na Ouvidoria da Ageman no número 0800-092-3511 ou pelo WhatsApp 98842-5821.

