Criança de 7 anos morre soterrada durante forte chuva em Manaus

Manaus (AM) - Uma criança de 7 anos morreu soterrada após um deslizamento de terra durante a forte chuva, na manhã desta segunda-feira (17), na rua Curió, bairro Fazendinha, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações preliminares, o deslizamento ocorreu por volta de 9h. Seis pessoas estavam na casa, sendo dois adultos e quatro crianças.

Quando ouviu o barulho, a família saiu do local, mas a menina, assustada, se escondeu debaixo da cama e foi soterrada.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (CBMAM) e da Defesa Civil do Amazonas estão no local avaliando para saber se tem mais pessoas soterradas.

As idades, nomes das crianças e estado de saúde das vítimas resgatadas ainda não foram divulgadas.

Segundo relatório da pluviometria, choveu 50,2 mm de média até o momento na capital amazonense.

