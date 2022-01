Mulher morre soterrada durante temporal em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Mais uma pessoa morreu soterrada durante a forte chuva desta segunda-feira (17), em Manaus. A vítima foi identificada como Josiane da Silva Rodrigues, de 37 anos.

O caso aconteceu na rua Curicapo, comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Cidade Nova, zona Norte da cidade.



A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) segue em deslocamento para atender a ocorrência e a retirada do corpo da vítima do local do desabamento.

| Foto: Divulgação

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para a ocorrência. Uma criança de 7 anos também morreu vítima de um desabamento , na rua Curió, bairro Fazendinha, zona Leste.

Rua Lagoa Grande, Beco Falcão, Fazendinha .

A vítima foi identificada como Raika Mirela dos Santos Pinheiro, de 7 anos.

No momento do deslizamento a casa tinha seis pessoas. Os pais e mais quatro filhos. Todos os outros conseguiram sair, menos a criança.

O imóvel possuía dois cômodos, e o terceiro estava em construção.

O corpo foi resgatado por militares, às 14:15h.

As equipes do CBMAM e Defesa Civil seguem para atender as ocorrências por conta da chuva na cidade. Até o momento, foram 16 chamadas.

Segundo relatório da pluviometria, choveu 50,2 mm de média até o momento.

Leia mais:

Criança de 7 anos é soterrada durante forte temporal em Manaus

Chuva causa alagamentos e deslizamentos em vários pontos de Manaus