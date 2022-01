Video: Motorista colide contra poste durante chuva em Manaus

Um veículo do modelo Onix, cor branca, colidiu contra o poste. | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Um grave acidente foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira (17) na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte.



Um veículo do modelo Onix, cor branca, colidiu contra o poste.

O local, conhecido como ladeira do IML, já registrou diversos acidentes causados por alta velocidade, perda do controle da direção e más condições climáticas em tempos de forte chuva.

A equipe da Amazonas Energia esteve no local para fazer o desligamento do fornecimento de energia pois os cabos de alta tensão caíram na pista, o que causaria outros acidentes.

Segundo informações de populares, três pessoas estavam no veículo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e realizou o atendimento às vítimas que foram encaminhados para hospitais da cidade. As vítimas do acidente e o estado de saúde não foram reveladas.

No mesmo local

Em dezembro de 2019, um carro do modelo Golf capotou no mesmo local. O veículo caiu em uma área de mata, do lado direito da pista.

Segundo testemunhas, o local do acidente é de grande movimentação de veículos e por se tratar de uma ladeira, os carros descem em alta velocidade.

"Aqui é muito comum ver esse tipo de acidente. Os motoristas descem em alta velocidade, mesmo quando a pista está molhada. Todo cuidado aqui é pouco", afirmou.

Assista ao vídeo no local do acidente:

Vídeo gravado por populares que passavam no local. | Autor: Reprodução

