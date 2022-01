Apoio psicológico da SES-AM ultrapassam marca de 11 mil atendimentos

O maior público assistido pelos serviços está em Manaus. | Foto: Rodrigo Santos/SES-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou mais de 11 mil atendimentos psicológicos, em um ano, por meio dos Serviços de Apoio Psicológico à População (SAPP) e ao Servidor (SAPS).

Os serviços de caráter emergencial tiveram início em janeiro de 2021, oferecendo à população em geral e aos profissionais da saúde (ativos e afastados) apoio emocional no contexto da pandemia de Covid-19, nas modalidades de escuta emergencial e plantão psicológico.

Ao longo de 2021, a equipe do SAPP e Saps, formada por 16 psicólogos, alcançou a marca de 11.385 atendimentos à população em geral e aos profissionais de saúde.



De acordo com um dos coordenadores, o psicólogo Rossiney Silva, o maior público assistido pelos serviços está em Manaus e em municípios do interior do estado, mas o atendimento também é realizado a pessoas que residem em outros estados do país.

O coordenador explica que, após balanço realizado pela equipe, notou-se um pico na busca pelos serviços ofertados no início de 2021, período da segunda alça pandêmica no estado.

Foi notado ainda aumento dos contatos durante as campanhas voltadas para os cuidados com a saúde mental, como Setembro Amarelo e Janeiro Branco.

" Nossos psicólogos estão dando apoio nas ações de Janeiro Branco das unidades de saúde. As unidades enviaram suas programações, nós disponibilizamos a nossa equipe em formato de escala e eles estão in loco dando suporte às atividades que estão sendo realizadas. Estão divulgando e reforçando que o serviço está ativo e pronto para receber as pessoas que precisam de acolhimento e apoio psicológico de forma virtual. " Rossiney Silva, psicólogo

Em 2022

Para este ano, a expectativa é ampliar o número de pessoas atendidas pelo Saps e SAPP.



" Temos diversas expectativas para esse segundo ano de trabalho. A primeira delas é que o serviço seja institucionalizado e deixe o caráter emergencial. A segunda é a ampliação do público de servidores. Recentemente, fizemos uma parceria com a Secretaria de Estado de Fazenda para que possamos atender outros servidores que não sejam apenas aqueles ligados à saúde. O nosso intuito é fazer novas pontes e dialogar com outras secretarias para oferecer o serviço. " Rossiney Silva, psicólogo

Também está em andamento o projeto de plantão psicológico presencial no Centro de Atenção ao Servidor (CAS), na sede da SES-AM.

Segundo a coordenação dos serviços, o objetivo é replicar esse modelo nas unidades de saúde para oferecer atendimento presencial aos profissionais de saúde.



Acesso

O serviço é ofertado na modalidade de teleconsulta, com plantões de segunda-feira a domingo, das 7h às 20h, incluindo feriados.

As consultas são gratuitas e sigilosas, dando segurança para o paciente, que pode realizar até três atendimentos por cadastro.

Para acessar o atendimento, os usuários devem acessar o link http://chatbot.saude.am.gov.br/ , ou o contato com Whatsapp (92) 99258-1056, para pessoas com dificuldade no manuseio de tecnologias ou sem acesso à internet.

Para profissionais de saúde, serão necessários os documentos de matrícula e telefone; já a população em geral deve apresentar nome e sobrenome, data de nascimento, CPF e telefone.

Os atendimentos ocorrem de segunda à domingo, das 7h às 20h, inclusive nos feriados.

