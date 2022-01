Governador inaugura Memorial Francisco Ferreira Negrão, no IPEM-AM

Na cerimônia, o governador destacou a importância e o papel do Ipem-AM | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima inaugurou, nesta segunda-feira (17/01), o Memorial do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM) “Francisco Ferreira Negrão”, com visitação ao Laboratório de Pré-Medidos. O espaço memorial permitirá a revisitação, no tempo e espaço, da história da instituição, contada por meio de painéis ilustrativos, vídeos e equipamentos utilizados na área da metrologia há cerca de 40 anos no país.



Na cerimônia, o governador destacou a importância e o papel do Ipem-AM. "Eu tenho falado com o Márcio (André Brito, diretor-presidente do órgão) e com alguns servidores do Ipem que o nosso objetivo aqui não é punir ninguém. O nosso objetivo é fazer com que as pessoas, comerciantes, fornecedores, se enquadrem para que, no final das contas, a gente tenha um serviço de qualidade e quem ganhe com isso seja a população, com um produto de qualidade", enfatizou o governador sobre a atuação do Ipem.

Estiveram presentes na inauguração o presidente em exercício do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Periceles José Vianna, e os diretores-presidentes do órgão dos estados do Acre, Bahia, Espírito Santo, Fortaleza, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Roraima, São Paulo e Sergipe.

De acordo com o diretor-presidente do Ipem-AM, Márcio André Brito, o espaço conta ainda, com biblioteca; galeria de fotos com o registro do início das atividades realizadas pelo órgão, até o momento atual; documentos e legislações; e cartilhas que versam sobre a atividade delegada.

"Nós criamos esse memorial exatamente para documentar toda a história do instituto ao longo dos últimos 40 anos de serviço prestados ao estado do Amazonas. O Governo resolveu mostrar, por meio de bibliotecas, videotecas, painéis fotográficos e equipamentos da fiscalização como foi e como é a atividade aqui do Amazonas", explicou o diretor-presidente do Ipem.

Homenagem - O memorial prestigia o servidor falecido Francisco Ferreira, que dedicou 40 anos ao trabalho no serviço público da instituição. Durante a solenidade, o governador entregou uma placa com dedicatória para a filha do servidor, Adriana Negrão.

A valorização do servidor da instituição é representada por painéis contendo imagens dos funcionários falecidos que contribuíram, com seus esforços, para o fortalecimento da atividade do Ipem, ao longo dos seus 27 anos de existência.

O memorial servirá, também, para instituições de ensino, como ferramenta de pesquisa voltada para as áreas de pesos e medidas, regulamentadas pelo Inmetro.

