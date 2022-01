Homem morre ao tentar furtar fios de alta tensão na zona Norte

O homem usava uma blusa preta e sapatos marrons, além de uma calça cor de laranja. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A tentativa de furtar fios de alta tensão não terminou nada bem para um homem, ainda não identificado, na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (17).

Durante a ação criminosa, ele morreu eletrocutado e estava dentro de uma caixa de fios de energia, no subsolo da avenida. Para retirar o corpo, foi necessário que uma equipe da Amazonas Energia desligasse a força e os agentes do Corpo de Bombeiros pudessem trabalhar com segurança.

O homem usava uma blusa preta e sapatos marrons, além de uma calça cor de laranja. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo, que deve ficar na sede do órgão, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, até algum familiar fazer o reconhecimento.

Leia mais:

Em Manaus, assaltante morre eletrocutado e fica pendurado em parede

Homem suspeito furtar fios em escola de Manaus morre eletrocutado