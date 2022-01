Novo Centro de Testagem da Covid-19 começa a funcionar na quarta (19)

No Vasco Vasques serão montados 20 pontos de coleta do teste | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Amazonas está montando a estrutura para o novo Centro de Testagem contra a Covid-19, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), na zona centro-oeste de Manaus. A nova estratégia, realizada em parceria com a Prefeitura de Manaus, visa ampliar a oferta do teste para rastreio da doença, quebrar a cadeia de transmissão do vírus e conter a pressão na rede hospitalar.

O local vai começar a funcionar a partir de quarta-feira (19/01). O anúncio do novo espaço para testagem em massa da população foi feito pelo governador Wilson Lima, na manhã desta segunda-feira (17/01), durante o início da vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos em Manaus.

“Eu já coloquei à disposição do prefeito David Almeida o Vasco Vasques, para que a gente possa abrir mais um centro de testagem, da mesma forma que a gente está colocando à disposição alguns profissionais da área da saúde”, afirmou o governador.

Além de ceder as instalações das duas etapas do Vasco Vasques, o Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), irá disponibilizar, inicialmente, 14 médicos, 10 técnicos de enfermagem, dois farmacêuticos bioquímicos e 20 servidores para auxiliar no apoio técnico, além de 20 mil testes rápidos de antígeno.

“O Centro de Testagem é importante para toda a rede de saúde, pois alivia as portas de entrada nas unidades de urgência e emergência do Estado, como SPAs e UPAs. Muitos pacientes estão procurando essas unidades para fazer somente a testagem e agora teremos na capital essa nova opção descentralizada”, afirmou o secretário de estado de Saúde, Anoar Samad.

Estrutura

No Vasco Vasques serão montados 20 pontos de coleta do teste, sendo 10 estações em cada etapa do centro de convenções, com funcionamento das 9h às 19h. O local irá oferecer o teste rápido de antígeno para pacientes com sintomas gripais, como coriza, febre, tosse e dor de garganta, de cabeça ou no corpo, e atendimento médico para usuários com diagnóstico positivo para Covid-19. A testagem de pacientes com sintomas respiratórios atende à orientação da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Cada etapa do Centro de Testagem terá capacidade para realizar até 5 mil testes por dia. Com essa iniciativa, o Governo do Estado irá aumentar ainda mais a capacidade de testagem na capital, que atualmente passou de 40 mil testes por mês para 60 mil testes realizados por semana, em média.

Além do novo Centro de Testagem, o exame para diagnóstico da Covid-19 é ofertado à população em 51 Unidades Básicas de Saúde da rede municipal e nas Unidades e Serviços de Pronto-Atendimento (SPAs e UPAs), estes locais para atendimento de pacientes com sintomas mais graves, como dificuldade para respirar, febre alta. O estado também oferta a testagem para passageiros que chegam pelas seguintes portas de entradas: Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Rodoviária e Porto de Manaus.

