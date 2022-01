AM recebe 34,5 mil doses da Pfizer para vacinar crianças contra Covid

A remessa desembarcou, por volta das 2h40, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM) - O Amazonas recebeu, na madrugada desta terça-feira (18), 34,5 mil doses da vacina Pfizer, específicas para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. Este é o segundo lote enviado pelo Ministério da Saúde (MS) e dará continuidade à vacinação de crianças desta faixa etária.

A remessa desembarcou, por volta das 2h40, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. De lá, foi conduzida até a sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde passaram pelo procedimento de contabilização e armazenamento, sendo posteriormente distribuídas aos municípios do Amazonas.

Os imunizantes trazem rótulos de cor laranja e são destinados exclusivamente para aplicação em crianças de 5 a 11, seguindo os critérios de aplicação de doses recomendados pelo Ministério da Saúde.

Vacinação de crianças

Com a chegada, na sexta-feira (14), da primeira remessa de imunizantes da Pfizer destinada para aplicação em crianças, o Governo do Amazonas atuou, por meio da FVS-RCP, para fazer a distribuição aos municípios o mais rápido possível.

Nesta segunda-feira (17), teve início em Manaus a aplicação de doses no público infantil. Inicialmente, o primeiro grupo a ser vacinado é o de crianças com comorbidades e deficiências permanentes (PcDs).

