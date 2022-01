AM atinge meta de diagnóstico de sarampo em tempo acima da média

Um dos exames de diagnóstico laboratorial de sarampo é a Sorologia Elisa IgM/IgG (exame de referência padrão para o diagnóstico) | Foto: Divulgação/FVS-RCP

Manaus (AM)- O Amazonas alcançou a meta de liberação oportuna de resultados para o diagnóstico laboratorial de sarampo na rede de saúde pública, emitindo 95,83% dos resultados em tempo oportuno, conforme avaliação do Ministério da Saúde . O Estado ultrapassou a média nacional, que foi de 88,64%.

Os dados são referentes a exames de sorologia (pesquisa de anticorpos IgM e IgG) realizados em 2021 na rede de saúde pública do Estado, por meio do Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen-AM), coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a emissão de resultado de sorologia em tempo oportuno é fundamental para o monitoramento dos casos suspeitos e da circulação viral.

" A Vigilância Laboratorial do sarampo no Amazonas, realizada conforme o plano de ação do Ministério da Saúde, é fundamental para o alcance da recertificação de eliminação do sarampo no Brasil " Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP

A velocidade com que os diagnósticos são emitidos impacta diretamente na saúde pública.

Um dos exames de diagnóstico laboratorial de sarampo é a Sorologia Elisa IgM/IgG (exame de referência padrão para o diagnóstico), em que é coletado sangue do paciente suspeito da doença nas unidades de saúde e encaminhado ao laboratório.

Atualmente, esse é o método mais utilizado para diagnóstico de sarampo, por meio da pesquisa de anticorpos.

Além do diagnóstico laboratorial do sarampo por meio da sorologia, o Lacen-AM realiza o diagnóstico diferencial para outros agravos de doenças exantemáticas, sendo um dos poucos no Brasil a realizar também a detecção viral por meio da técnica de RT-PCR em tempo real (biologia molecular), implantada em outubro de 2020 após capacitação recebida no Laboratório de Referência Nacional do Sarampo na Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. (Fiocruz-RJ).

