Novo Centro de Testagem é vistoriado pelo prefeito de Manaus

O local contará com mais de 100 servidores treinados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atender ao público. | Foto: João Viana/Semcom

Manaus - O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou a montagem do novo Centro Municipal de Testagem para Covid-19, que funcionará no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro Flores. Com início dos atendimentos previstos para essa quarta-feira, 19/1, a partir das 9h, o local contará com mais de 100 servidores treinados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para atender ao público.



“Estamos ampliando o sistema de testagem. Abrimos um grande centro no Studio 5 e, agora, vamos abrir aqui no Vasco Vasques. Hoje, estamos com 100 servidores sendo treinados e preparados para fazer o atendimento e o acolhimento em virtude dessa nova variante do novo coronavírus”, enfatizou Almeida.

O novo Centro de Testagem, onde é realizado o atendimento inicial do usuário, contará com 40 estações de notificação, e 20 estações de coleta, com capacidade para a realização de 200 testes e emissão de resultado por hora. Além disso, 14 médicos farão o atendimento dos pacientes com resultado positivo e os que, mesmo com resultado negativo, apresentem sintomas clínicos de síndrome gripal. Também haverá, no local, dispensação de medicamentos para tratamento dos sintomas, conforme os protocolos de Covid-19 e influenza.

Sintomáticos

O serviço é exclusivo para pessoas com sintomas iniciados há, no máximo, sete dias, uma vez que, após este período, o teste rápido de antígeno deixa de ser indicado e a orientação da Semsa é que o usuário procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atendimento médico.

O teste utilizado é feito com amostra de nasofaringe, coletada por via nasal, com swab (espécie de cotonete), cujo resultado leva de 15 a 20 minutos.

O chefe do Executivo municipal ressaltou que a abertura do novo Centro de Testagem Municipal leva em consideração os alertas do Gabinete de Crise que monitora a pandemia de Covid-19 na cidade. Em vista disso, a abertura do Vasco Vasques visa agilizar o atendimento à população manauara.

" Estamos nos resguardando, nos preparando para fazer esse acolhimento e esse atendimento. Lembrando que as pessoas que vierem até aqui, as nossas UBS e ao Studio 5, recebem todo atendimento, têm a consulta médica e ainda vão sair com a medicação e todo o tratamento. Nós temos também, no CCC (Centro de Cooperação da Cidade), o centro de referência que faz o monitoramento, tudo isso para que nós possamos dar uma melhor condição para população de Manaus " David Almeida, Prefeito de Manaus

