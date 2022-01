Revitalização de unidades do PAC avança e garante modernização

A obra está inserida no projeto de revitalização dos espaços pelo Governo do Amazonas. | Foto: Tácio Melo/Secom

Manaus (AM) - Começaram neste mês de janeiro as obras de reforma da unidade do Pronto Atendimento Atendimento ao Cidadão (PAC) do Alvorada, no bairro de mesmo nome na zona centro-oeste de Manaus.

A obra está inserida no projeto de revitalização dos espaços pelo Governo do Amazonas, iniciado ano passado com a inauguração do PAC da Compensa, que estava há 21 anos sem reformas.

O PAC Compensa, reinaugurado em dezembro passado, conta agora com um auditório para a realização de treinamentos internos e atendimentos à população quando for necessário.

No Alvorada, a novidade se dá por conta de uma nova unidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.



" O PAC Alvorada vai ganhar uma agência de Correios, para que possa atender a população da zona oeste da cidade, porque existe uma necessidade na área do bairro Alvorada de uma agência moderna de Correios. " Mirtes Salles, titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc)

Com objetivo de modernizar por completo o espaço, diversas mobílias foram retiradas do PAC Alvorada pela Sejusc para dar sequência às obras de revitalização do espaço.

O novo espaço terá melhores condições de acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, como explica o arquiteto Lúcio Rocha.



" A reforma do PAC Alvorada está prevista na modernização dos PACs, e ela vai acontecer com substituição de forro, melhoria do mobiliário, da entrada, dos acessos, com banheiro acessível, com vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, para idosos, trazendo melhor conforto para as pessoas que têm dificuldade de locomoção. " Lúcio Rocha, arquiteto

Atendimento

O atendimento está sendo redirecionado para outros espaços com a ajuda do aplicativo PAC Digital, que tem agilizado os processos de agendamento e atendimento do serviço.

Segundo a secretária Mirtes Salles, a ferramenta é um avanço e substituí a senha de papel que era distribuída horas antes do funcionamento.



" Hoje, por exemplo, o PAC Alvorada está funcionando dentro do PAC Compensa, e continua o atendimento. Nós estamos trabalhando com o Sasi, que é um sistema de agendamento on-line em que a população não precisa ir para a frente do PAC, como ia antigamente, aguardando para pegar uma senha; hoje essa senha é eletrônica. " Mirtes Salles, titular da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc)

Demais obras

Além dos PACs Compensa e Alvorada, outra unidade prevista para ser modernizada é o PAC Educandos. Além da capital, no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), um novo PAC deve ser entregue para a população ainda neste mês de janeiro.

Leia mais:

Com estrutura moderna, PAC da Compensa promete otimizar serviços



Estádios de Manaus recebem últimos reparos nos gramados