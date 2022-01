Reeducandos do sistema prisional do AM realizam provas do Enem-PPL

A preparação dos reeducandos foi feita por meio do acompanhamento pedagógico nas aulas regulares. | Foto: Divulgação/Seap

Manaus (AM) - No Amazonas, 461 reeducandos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) foram inscritos para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem/PPL) de 2022, proporcionando a eles a chance de cursar ensino superior e seguir o processo de ressocialização por meio do programa Conhecimento que Liberta.

As provas foram aplicadas entre os dias 9 e 16 de janeiro, em todas as unidades penitenciárias.

Neste ano, as inscrições foram realizadas pela Escola de Administração Penitenciária (Esap) da Seap. O número de inscritos em Manaus foi de 385.

No interior, o total foi de 76 internos, divididos em sete municípios: Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Segundo o secretário titular da pasta, coronel Paulo César Gomes, os detentos, por meio do programa Conhecimento que Liberta, podem alcançar novos rumos e reescrever suas trajetórias de vida com a prática do estudo.

" As atividades socioeducacionais nas unidades prisionais são um dos grandes trabalhos do Governo do Amazonas com a Seap, contribuindo com o processo de ressocialização dos internos, visto que eles conseguem se enxergar como cidadãos, e não como pessoas excluídas da sociedade. " coronel Paulo César Gomes, secretário titular da pasta

A preparação dos reeducandos foi feita por meio do acompanhamento pedagógico nas aulas regulares, que acontecem todos os dias nas unidades prisionais do Amazonas.



A diretora da Esap, Sônia Cabral, ressalta que os internos que forem aprovados no exame podem garantir vaga em um curso de ensino superior e contribuir para elevar a escolaridade da população prisional.

" Os internos já estão encarcerados e não devem ser privados de educação e de oportunidades que possam agregar conhecimento e experiências que estimulem à reintegração à sociedade. " Sônia Cabral, diretora da Esap

Ainda não há uma data prevista para o resultado final das provas.



Conhecimento que Liberta

O programa de ressocialização foi implementado em 2019 e reúne os projetos de remição de pena pelo estudo e de leitura no sistema penitenciário.

A iniciativa segue a proposta metodológica do programa de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), que divide os ensinos Fundamental e Médio em seis fases, e permitiu ainda que os detentos pudessem cursam nível superior a distância, por meio de parcerias da Seap com instituições de ensino.

Enem-PPL



O Enem PPL existe desde 2010, e consiste na aplicação da prova nas unidades prisionais de todo território nacional para presos que já tenham concluído o ensino médio.

Remição pelo estudo

Estudar dentro do sistema prisional é uma via também para a remição de pena. De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210/1984, o interno poderá remir um dia da pena a cada 12 horas de frequência escolar.

